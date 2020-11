Tous ensemble: un livre de recettes au profit des mixologues

Alors que la pandémie continue à faire beaucoup de dommages à l’industrie de la restauration et des bars, Moët Hennessy et la communauté des mixologues canadiens collaborent et lancent un nouveau livre: Tous ensemble.

«Coming together», en anglais, est un livre qui met en vedette des recettes de cocktails réalisées par 50 des meilleurs mixologues au pays. Haut de gamme, bilingue et magnifiquement illustré, le livre a été conçu pour inspirer les gens à concocter des cocktails qui sortent de l’ordinaire à la maison.

L’initiative vise à amasser des fonds via la vente de chaque livre. En effet, tous les profits seront remis à la communauté des mixologues mis en évidence dans ses pages.

Tous ensemble peut être précommandé dès maintenant sur le site mccomingtogether.com. Au coût de 25$, le livre sera livré gratuitement au début du mois de décembre.

Pour patienter jusqu’en décembre, voici les histoires et recettes des mixologues Cindy Lam et Max Coubès.

Cindy Lam

Ces dernières deux années, Cindy Lam a travaillé au The Coldroom et au bar El Pequeno. Son cocktail préféré change selon son humeur, allant d’un bon last word, au daiquiri classique, à une pina colada. Elle adore apprendre de nouvelles choses, ce qui lui est très utile en tant que barmaid. Cindy pense qu’il est important de continuer de trouver des façons de s’inspirer, que ce soit par l’art, la lecture ou même la cuisine. Pendant son temps libre, elle aime travailler sur des projets artistiques pour sa maison.

Bonjour Rosé

INGRÉDIENTS

Chandon California rosé brut

1 oz d’eau de céréales et d’orge*.

1/2 oz de sirop riche de fraise à la menthe**

1/2 oz de jus de citron

Une fraise en garniture

PRÉPARATION

Mélanger tous les ingrédients, sauf le Chandon rosé, dans un coquetelier avec des glaçons. Agiter énergiquement pendant 10 secondes, puis double-filtrer dans une coupe. Terminer avec du Chandon Rosé et garnir d’une fraise.

*Recette d’eau de céréales et d’orge

INGRÉDIENTS

1 tasse de céréales d’avoine

1 tasse de fraises déshydratées

De l’eau pour tremper

PRÉPARATION

Déshydrater les fraises au four préchauffé à 200°F (93°C) pendant 30 minutes. Faire tremper les céréales d’avoine avec les fraises déshydratées pendant une heure. Égoutter et filtrer. Conserver au réfrigérateur pendant une semaine.

**Recette de sirop riche de fraise à la menthe

INGRÉDIENTS

1 tasse de fraises

1 tasse de sucre

10 feuilles de menthe

PRÉPARATION

Combiner tous les ingrédients dans un mélangeur, pulser et filtrer. Conserver au réfrigérateur pendant deux semaines au maximum.

Max Coubès

Max Coubès a plus de 15 ans d’expérience dans le secteur du bar. En tant que membre fondateur et copropriétaire du 4e Mur, un bar clandestin classique, il s’est rapidement fait connaître dans la communauté grâce à ses diverses initiatives, dont l’École de barman de Montréal et le bar Miracle. Après avoir co-écrit le tout premier livre sur les cocktails 100% locaux au Québec, il a lancé sa propre entreprise, Buvette. Buvette est un service de bar écoconscient et une entreprise de création de contenu.

Ardbeg sanglant

INGRÉDIENTS

1 1/2 oz Ardbeg 10 YO

1/2 oz de cognac Hennessy

5 oz de jus de tomate

1/2 oz de jus de citron

2 cuillères à thé de saumure d’olive

3 gouttes de sauce worcestershire

3 gouttes Tabasco

1 pincée d’épices à steak

Bord: épice à steak

Garniture: bâtonnet de céleri

PRÉPARATION

Tremper un verre Collins dans les épices à steak pour créer un rebord, puis mettre de côté. Mélanger tous les ingrédients dans un coquetelier, ajouter de la glace et frapper doucement le cocktail entre les deux boîtes du coquetelier. Filtrer le cocktail d’une boîte à l’autre pour le refroidir et diluer la boisson sans perdre sa riche consistance, répéter ce mouvement environ 5-6 fois. Verser le cocktail sur de la glace fraîche dans le verre Collins et décorer avec une branche de céleri.