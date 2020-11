Dieu du ciel! : nouvelle image, même bon goût!

La microbrasserie chouchou des Québécois, Dieu du Ciel!, change de look! Dans les prochains jours, l’identité visuelle de la microbrasserie, de ses produits et de ses emballages sera entièrement renouvelée, y compris le logo qui ornait les bouteilles depuis de nombreuses années.

Dieu du Ciel! fait ainsi le pari de faire évoluer son apparence et de saisir des opportunités de croissance, tout en conservant ce qui a fait sa renommée: la qualité et la constance de ses bières, brassées avec audace et passion.

Mis à part quelques changements mineurs, c’est la première fois que la marque Dieu du Ciel! connaîtra une refonte complète depuis la fondation de la microbrasserie il y a 22 ans.

Cependant, la nécessité d’actualiser et d’uniformiser l’image de l’entreprise se faisait sentir depuis quelques années. La démarche permettra d’améliorer la visibilité des produits sur les tablettes et d’uniformiser leur apparence, pour que les consommateurs puissent facilement les reconnaître.

«Pour une entreprise comme la nôtre, ce n’est pas une mince affaire de changer d’image, explique par voie de communiqué Stéphane Ostiguy, cofondateur et copropriétaire de Dieu du Ciel!. Nous avons toujours su innover et grandir tout en restant authentiques et fidèles à nos valeurs. Nous avons donc la conviction que ce changement nous permettra de continuer à faire notre chemin, sans perdre de vue ce qui nous caractérise.»

Un visuel distinct

Au terme d’un travail de réflexion de deux ans, l’entreprise dévoile donc sa nouvelle image de marque cette semaine. Dieu du Ciel! a profité de cette modernisation pour donner une plus grande place à son logo et pour segmenter la marque en catégories plus distinctes. En effet, chaque segment a maintenant un visuel qui lui est propre. Les illustrations et les emballages des différentes gammes de produits font également partie des améliorations.

Les établissements de l’avenue Laurier à Montréal et de St-Jérôme seront également rénovés prochainement pour refléter ces changements.

Les fidèles de Dieu du Ciel! seront heureux d’apprendre que plusieurs des illustrations d’artistes locaux, uniques à chaque produit et caractéristiques de la marque, ont été conservées et uniformisées à la nouvelle image. Pour la conception de nouvelles illustrations, qui se retrouveront entre autres sur les étiquettes de sa gamme Classique, il était primordial pour l’entreprise de continuer à collaborer avec des illustrateurs québécois, dont l’artiste Thaïla Khampo.

Dieu du ciel! a le vent en poupe

Présentement disponible dans 1280 points de vente à travers le Québec et exportant dans 8 pays à travers l’Amérique, l’Europe et l’Asie, la Dieu du ciel! souhaite demeurer un acteur important et incontournable de l’industrie brassicole du Québec. Produisant annuellement plus de 13 000 hectolitres dans sa brasserie de St-Jérôme, la microbrasserie vise à augmenter sa production à environ 15 000 d’ici 2021, afin de répondre à la demande pour ces produits, ici comme à l’étranger.