On boit quoi? Spécial gin

Dans cette rubrique «On boit quoi?», la rédaction vous propose trois gins à découvrir afin de vous rincer le gosier en fin de semaine! Un petit gin pour l’apéro de ce soir?

Rosemont Madame Gin

C’est lors d’une dégustation de spiritueux en compagnie de Lilian Wolfelsberger, bouilleur de cru de la Distillerie de Montréal que Métro a fait la fabuleuse découverte de ce gin aux arômes d’orange, de clémentine et de cardamome. Créé en collaboration avec Madame Gin, alias Emmanuelle Ricard, ce gin est une ode à Noël. Comment le boire? «Il ne faut pas trop le dénaturer, le gin de Noël est délicieux pur», explique Lilian. On vous suggère donc de le boire sur glace avec une larme de tonic artisanal (moins sucré).

44,75$, à la SAQ

Monkey 47

Ce gin allemand est audacieux, c’est le moins qu’on puisse dire! Monkey 47 Schwarzwald est imprégné d’histoire, qui remonte au temps du militaire Montgomery Collins, un commandant britannique qui a trouvé le chemin vers la Forêt-Noire en 1951. Son mélange de 47 plantes est complexe et évocateur. En bouche, il est dense et il évolue entre les épices et l’acidulé. Il donne le meilleur de lui-même servi sur glace, mélangé à un peu de tonic et garni d’une tranche de pamplemousse. Vous serez peut-être étonné de son prix, mais il le vaut amplement!

77,75$, à la SAQ

Brecon Gin Botaniclas

Le gin Brecon Botanicals nous provient de la première distillerie du Pays de Galles: Penderyn. Triplement médaillé, le spiritueux est conçu à base de plantes et d’un alcool de grain pur. Comme son nom l’indique, il regorge lui aussi de plantes, tels le laurier et le cresson. Au nez, le genièvre est très présent, suivi par la coriandre. Lorsqu’il est allongé avec du tonic, les notes d’agrumes explosent et on termine la gorgée sur le citron, l’orange et la bergamote. Si rafraîchissant!

41,50$, à la SAQ