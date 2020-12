Les meilleures bouteilles d’alcool à s’offrir à Noël

Pour la fin de 2020, nous avons bien besoin de détente et d’amusement. Une bonne bouffe, sa petite famille, des cadeaux et quelques bonnes bouteilles d’alcool… Voilà ce qu’il faut à tous les Québécois pour Noël cette année! Afin d’en profiter pleinement, il ne faut choisir que des nectars des dieux. Voici ceux qui rempliront les verres de la rédaction de Métro dans le temps des fêtes.

Un duo pour l’apéro

La Distillerie 3 Lacs est reconnue pour créer des gins rafraichissants. Ce duo est parfait pour la réalisation des cocktails de Noël: Pamplemousse & Romarin et Citron & Tournesol. Ce dernier se distingue par son équilibre entre les saveurs citronnées et les notes de baie de genièvre, de coriandre et de poivre. Il est très rond en bouche, alors que celle du gin Pamplemousse & Romarin offre une explosion de fraîcheur avant de laisser la place au poivre rose, à la cardamome et aux baies de genièvre.

45$/bouteille, à la SAQ

Le roi des alcools

Quoi de mieux pour célébrer Noël qu’une flûte de champagne? Pour son petit côté funky, Métro a arrêté son choix sur le champagne Moët & Chandon Impérial Brut rosé. En plus d’enfiler une belle robe rose, presque corail, le nectar présente des arômes de fraise et de pétale de rose. Sa mousse est fine, son acidité est rafraichissante et son faible taux de sucre résiduel plaira aux amateurs de vins sec.

84,25$, à la SAQ

«T’as fait de moi un animal, Ginette»

Évidemment, on ne vous conseille pas de boire au point où vous rendrez honneur à cette phrase de la chanson de Beau Dommage! Le bar à bière Birra, situé dans la Petite-Italie, propose maintenant ses bières maison en cannette dans plusieurs points de vente. La Ginette est idéale pour permettre aux amateurs de broue de débuter la soirée en douceur. Cette sure houblonnée à une teneur en alcool de seulement 3,5%. Légèrement acidulée, elle laisse en bouche des saveurs de fruits tels l’ananas, le fruit de la passion, le citron et l’orange. Fraîche à souhait!

5,15$/cannette de 473 ml. Pour connaître les points de vente: transbroue.com/fr/map

Une gorgée à l’européenne

Puisque les voyages ne sont pas réellement une option envisageable pour Noël cette année, on s’offre des alcools qui font voyager! On se transporte donc dans la région du Douro, au Portugal, en savourant cet excellent porto Cabral Branco Fino vieilli en fûts de chêne. Pour ceux qui n’ont pas l’habitude de boire du porto blanc, il faut le servir frais à l’apéro. Ses arômes pleins de fruits et sa souplesse sauront titiller votre appétit!

14,75$, à la SAQ

Classique revisité

Cet automne, la microdistillerie Les Subversifs a lancé cette nouvelle crème de menthe rose, complétant ainsi son trio de crèmes de menthe. On peut dire que les deux associés distillateurs, Fernando Balthazard et Pascal Gervais, ont su remettre la crème de menthe au goût du jour! La crème de menthe Arthur, nommée en hommage à Arthur Petrie, précurseur de la scène burlesque montréalaise dans les années 1910 à 1940, est issue d’un mélange d’eau-de-vie de grain et de feuilles de menthe biologique cultivée au Québec, auquel on a ajouté du thé des bois. Elle présente au nez une fraîcheur qui rappelle le fameux bonbon «paparmane». En bouche, la texture est satinée et enveloppe le palais. L’attaque est sur la menthe et le thé des bois, et le taux de sucre reste agréable. À déguster de préférence en digestif, avec des glaçons.

33,50$, à la SAQ

Un alcool bien de chez nous!

Le cidre mousseux rosé de la Cidrerie Milton n’est pas qu’utilitaire dans son format de prêt-à-boire, il est délicieux! Floral, légèrement acidulé et tannique, on sent bien les notes de petits fruits rouges. Bien alcoolisé, avec un taux de 6,5%, il est sec en bouche et convient aux accords mets et alcool. Essayez-le avec votre dinde de Noël, c’est surprenant comme cet accord fonctionne!

14,60$/4 bouteilles de 355 ml, à la SAQ

Sublime île méditerranéenne

On continue notre voyage gustatif en découvrant deux vins blancs de la Sicile. Le premier est un vin biologique de la Casa Vinicola Natale Verga. Fait de grillo à 100% et contenant moins de 1,4 g de sucre par litre, ce vin blanc vous marquera par son côté sec et son acidité bien balancée. Si vous prévoyez faire un apéro où les crustacés sont à l’honneur, c’est le choix à faire!

Quant au deuxième vin, c’est sur des notes de poires, de pêche blanche et de pommes que s’ouvre le nez. En bouche, il est complexe et structuré. Sa légère pointe d’acidité et sa bonne minéralité en font l’accompagnateur idéal des fruits de mer, des poissons, des sauces blanches et des hors-d’œuvre en pâte phyllo.

Natale Verga I Balzi BIO Sicilia 2019, 16,70$, à la SAQ

Donnafugata Anthìlia Sicilia 2019, 17,85$, à la SAQ

Pas une ride!

Autre grand classique qui n’a pas pris une ride: le brandy. Le mois dernier, la distillerie St-Rémy a mis de l’avant un nouveau produit: le St-Rémy Signature. Avec des racines remontant à 1886, St-Rémy est un pionnier dans le domaine. Il est donc naturel qu’il mène la charge en rajeunissant la catégorie, en ajoutant de la fraîcheur et du style, tout en conservant son attachement à être 100% français, et ce, du raisin jusqu’au verre. Ce brandy dévoile des notes épicées intenses ainsi que de doux arômes de vanille, de noix de coco et d’amande. La bouche est ronde et mi-corsée et la finale est longue. On vous le conseille sec en digestif ou comme base unique à vos cocktails. Voici d’ailleurs une recette de sangria blanche pas piquée des vers!

42,75$, à la SAQ

Une brise italienne alcoolisée

C’est vers la région vénitienne qu’on se tourne cette fois-ci avec le Prosecco Bottega Gold. Bottega a une histoire longue de quatre siècles dans le monde du vin, alors en arrêtant son choix sur ce Prosecco pour le brunch de Noël, on ne se trompe pas! Sa robe jaune-vert pâle surprend au premier regard. Ses bulles sont fines et persistantes. Quant au nez, il s’ouvre sur des effluves de pomme mûre et de fleurs blanches; très délicat. Frais et souple, il se termine tout de même dans une finale légèrement soutenue.

26,95$, à la SAQ

Pour les collectionneurs

Cette année, Veuve Clicquot prend des airs rétrochics en présentant son champagne Ponsardin brut dans une boîte personnalisable en forme de cassette audio. Cette édition limitée est offerte en 6 motifs différents; de la cassette disco aux motifs zébrés. À ce qui concerne le champagne qui s’y retrouve, il est parfumé, fruité et crémeux. Des arômes d’amandes grillées, de brioche et de pomme en émanent. Son acidité est vive et sa bouche est généreuse.

77,75$, à la SAQ

Alcool de dernière minute, plus maintenant!

La SAQ est fermée et vous avez oublié d’acheter le rouge pour le repas de ce soir? Pas de soucis, le supermarché du coin a désormais ce qu’il faut! La collection de vins Bù est à l’image de la passion de la sommelière Jessica Harnois. De la France, de l’Espagne ou de l’Italie, les cépages sélectionnés surpasseront vos attentes par leur qualité. On vous propose ici le Merlot. Provenant de la région de Bordeaux en France, ce vin riche en saveurs de fruits rouges plaît par ses tannins souples et fondus. Sa générosité en fait le parfait accompagnateur d’une panoplie de plats: mijotés de bœuf, risotto à la courge, légumes grillés, saucisse de porc, etc.

16$, dans les supermarchés et dépanneurs