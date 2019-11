Une collaboration entre Prada et Adidas ?

Le grand retour des sneakers et des années 90 jusque sur les podiums ont permis à certaines marques sportswear de revenir sur le devant de la scène et à d’autres de multiplier les collaborations avec des créateurs et marques de prêt-à-porter. Cette annonce devrait toutefois faire parler plus que les autres, s’agissant cette fois de la maison de luxe Prada. Rien que ça.

Pour le moment, les deux marques n’ont pas communiqué officiellement sur ce partenariat. La publication sur Instagram montre un grand sac Prada blanc contenant deux boîtes à chaussures: adidas et adidas Originals. Le tout accompagné du hashtag « #Pradaforadidas ». On peut donc s’attendre à deux modèles de sneakers distincts à découvrir très prochainement.

Cette annonce fait écho à celle faite par Puma, Balmain et Cara Delevingne en octobre. La maison de couture française s’est associée à la marque au félin bondissant et à la mannequin britannique pour le lancement d’une collection de prêt-à-porter et d’accessoires.