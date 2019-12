Premier sac en cuir durable et 100% éco-responsable pour Mulberry

La maison Mulberry poursuit ses efforts en matière de développement durable avec le lancement du sac Portobello, son tout premier tote bag en cuir durable et entièrement éco-responsable. Un modèle à découvrir en boutiques et en ligne sur le site de Mulberry.

Pour la création de ce sac, Mulberry ne s’est pas contenté d’utiliser des matériaux durables ou recyclés. La maison a également mis un point d’honneur à faire appel à une tannerie de premier plan, à être totalement transparente quant à la provenance du cuir, et à rendre plus durable le processus de teinture.

Résultat, elle est aujourd’hui en mesure de présenter le sac Portobello en cuir 100% éco-responsable.

Intégralement conçu au Royaume-Uni, le modèle a été fabriqué dans un cuir Heavy Grain issu de la production alimentaire. Le tout provenant d’une tannerie certifiée Gold; un label attribué par le Leather Working Group. Cousu avec un fil de polyester recyclé Epic EcoVerde, le tote bag dispose de deux anses et d’une bandoulière pour un porté multiple.

«Le point de départ pour cette collection a été l’inspiration d’une forme évidente et banale, celle du sac en plastique, fonctionnel mais polluant et de le transformer en un tote bag unisexe, solide et élégant conçu pour durer», explique Johnny Coca, directeur de la création de la marque britannique.

Ultime point mais non des moindres, ce modèle éco-responsable n’est pas proposé à un prix plus onéreux que les sacs classiques de Mulberry. Une volonté de la marque de ne pas répercuter d’éventuels coûts de production plus élevés pour un produit durable sur les clients.

Par ailleurs, la maison fait savoir que les bénéfices de la vente du tote bag seront versés au World Land Trust, une organisation environnementale.

Décliné en plusieurs coloris, le sac Portobello est d’ores et déjà disponible dans les boutiques Mulberry et sur son e-shop, au prix de 950 euros.