Collaboration entre Louis Vuitton et la NBA

Louis Vuitton et la National Basketball Association (NBA) ont conclu un partenariat pluriannuel qui prendra notamment la forme d’une collection capsule, confirme le site spécialisé Women’s Wear Daily (WWD). Le fruit de cette collaboration pourrait être présenté, mercredi, lors d’un événement organisé dans l’un des magasins parisiens phare de la maison de luxe.

Les rumeurs, qui couraient depuis plusieurs jours, ont vu juste. Louis Vuitton prouve que luxe et «sportswear» ne comptent pas prendre des chemins différents en 2020. La maison française a concocté des projets avec la NBA, où évoluent les plus grands joueurs de basket-ball de la planète, qui s’étaleront sur plusieurs années.

Mais quel sera le fruit de cette nouvelle collaboration ? Le site spécialisé WWD rapporte que le maroquinier de luxe a imaginé l’écrin qui protégera le très convoité trophée Larry O’Brien, décerné chaque année à l’équipe championne des playoffs NBA.

Une annonce peu surprenante si l’on considère que Louis Vuitton a imaginé bon nombre d’écrins de ce type pour la Coupe du monde de football, la Coupe du monde de rugby, et même Roland-Garros, pour ne citer que ces compétitions.

Mais ce partenariat ne s’arrête pas là… Pour le plus grand plaisir des amateurs de mode et de sport. Une collection de prêt-à-porter et d’accessoires signée Virgil Abloh, directeur de la création des collections homme de Louis Vuitton, devrait également voir le jour en 2020. S’il est encore trop tôt pour en connaître le contenu, celle-ci pourrait être lancée dès l’automne prochain.

Les marques de luxe n’en ont donc pas encore fini avec l’univers du «sportswear». Si Louis Vuitton n’en est pas à son coup d’essai en la matière (on se souvient de son partenariat avec Supreme), la maison Dior a récemment présenté sa collection de prêt-à-porter et de «sneakers» avec Nike et Jordan, tandis que Prada a créé la surprise en novembre en annonçant une collaboration sur long terme avec Adidas.