Ces nouveautés beauté qu’on va aimer

Ça y est, l’été est arrivé! Et bonne nouvelle, le déconfinement se poursuit. Ce qui veut dire que les sorties où l’on se met sur son 31 vont reprendre… Pour afficher une belle crinière, une peau lumineuse et pour embaumer de divins effluves, ces nouveautés beauté sont épatantes!

Liftactiv Specialist Ampoules Peptide-C



Avant de maquiller, il faut traiter! Les ampoules Vichy procurent une superdose d’ingrédients actifs aux concentrations maximales, dont 10% de vitamine C. Résultat? Un teint lumineux, une peau raffermie et un grain affiné. On applique le sérum sur le visage et le cou matin et soir après le nettoyage de la peau.

40$ pour une boite de 10 ampoules, en pharmacie et sur vichy.ca

Bright Boost



La nouvelle routine de soins de la peau de Neutrogena, formulée par et pour des milléniaux, concentre son action sur la luminosité. On commence par un gommage pour retirer les peux mortes, on fait suivre avec le sérum pour illuminer et finalement, on hydrate avec le gel-crème.

Micro-gommage retexturisant, 14$, en pharmacie

Sérum illuminateur 35$, en pharmacie

Gel-crème 35$, en pharmacie

Huile Divine



Après une journée passée sous les rayons brûlants du soleil, rien ne vaut une bonne douche suivie d’une séance d’enrobage d’huile sèche. Hydratante et nourrissante, l’Huile Divine de Caudalie enveloppe aussi la peau d’une subtile fragrance florale, ponctuée de notes boisées, créée par le parfumeur Jacques Cavallier. À appliquer tant sur le corps que sur le visage et les cheveux.

60$ les 100 ml, sur caudalie.com

Extreme bleach recovery



Redken s’est surpassé avec cette gamme de soins capillaires qui combat les dommages causés par la décoloration. Inspirée des soins coréens, elle est formulée avec les propriétés curatives de Cica qui régénèrent les cellules. Gros coup de cœur pour le traitement lamellaire qui fortifie la fibre capillaire et rend le cheveu doux et lisse; terminé les petits cheveux fous brûlés par la décoloration!

Shampoing Extreme bleach recovery, 26$, dans les salons, à compter de septembre 2020

Traitement lamellaire Extreme bleach recovery 30$, dans les salons, à compter de septembre 2020

Cica crème Extreme bleach recovery, 24$ dans les salons, à compter de septembre 2020

Boréalie



Conçue et fabriquée ici, la marque de cosmétiques durable Boréalie est la première à se concentrer sur les bienfaits des ingrédients actifs issus du Saint-Laurent. L’huile démaquillante élimine efficacement le maquillage (incroyable pour retirer le mascara!) et n’entraîne pas d’effet de brûlure. Quant au sérum antioxydant, il procure un effet repulpant dès les premiers jours d’utilisation et la crème antioxydante est très hydratante, mais ne laisse pas de sensation graisseuse, et elle est facile à appliquer.



Huile démaquillante 38$, sur borealie.co

Sérum antioxydant 89$

Crème antioxydante 69$

Rouge de Fruit Intense



Pour les folles nuits d’été, il n’y a rien de mieux que d’arborer une bouche rouge pompier! Les couleurs intenses et le fini semi-mat des nouveaux rouges à lèvres de L’Occitane créent des lèvres texturées et gourmandes. Infusés d’huile de grenade, de carottes et de pomélos, les rouges sont hydratants malgré leur forte tenue pouvant atteindre 8 heures.

24$, sur loccitane.com

Sunkissed hibiscus



L’été on aime les parfums fruités et floraux! Dans le cas de cette eau de parfum, NEST NEW YORK a mis les fleurs à l’honneur! Frangipanier, fleur d’oranger, ambre doré… Les effluves sont chaleureux et mystérieux. En une simple vaporisation, on embaume l’hibiscus Voodoo Queen gorgé de soleil d’été.

98$ les 50 ml, chez Sephora