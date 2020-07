Cinq marques québécoises de maillots de bain à découvrir

Cette intensive chaleur estivale entraine une envie irrésistible de piquer une tête dans la piscine. Pour ce faire, le maillot est la tenue de rigueur. Voici 5 marques québécoises de maillots de bain qui ont fait craquer la rédaction.

June Swimwear

Polyvalents et confortables, les maillots et bikinis de cette entreprise montréalaise sont le fruit d’une amoureuse de l’océan, du surf et des voyages. Julie M. Dumais a fondé June Swimwear en 2009 et se dit très fière de produire à 100% local et d’utiliser des matières recyclées pour la confection.

Modèle coup de cœur: maillot de bain une pièce Fiora in Bliss

Le Fiora est l’un des maillots de bain une pièce parfait pour le surf. La couvrance moyenne et la fermeture éclair procurent un look teinté d’un petit je-ne-sais-quoi.

140 $, juneswimwear.com

Pop Underwear

Pop Underwear célèbre son 1er anniversaire cette année avec un total de 8 collections. La dernière est une édition spéciale de maillots de bain «Ça va bien aller», conçue durant la pandémie de la COVID-19. Pour cette collection, 1 $ par ensemble vendu sera remis aux Fourchettes de l’Espoir pour aider les personnes en difficulté financière.



Modèle coup de cœur: maillot de bain réversible «arc-en-ciel»

Créé en collaboration avec Othersea Bikini, ce modèle offre une combinaison de 4 ensembles. Le maillot blanc à motifs arc-en-ciel se marie parfaitement à la couleur bleu poudre du revers.

105 $, popunderwear.ca

SegSea

Cette jeune compagnie québécoise s’est inspirée de la série Miami Vice, du flower power et des couleurs chaudes des années 70 pour créer cette collection de 18 modèles pour hommes et garçons. Déclinés en maillots courts et longs adaptés à toutes les silhouettes, les modèles SegSea sont conçus avec des bouteilles de plastique recyclées.

Modèle coup de cœur: maillot de bain court Papayas

Couvert de moitié de papayes, ce modèle fait de polyester, d’élasthane et du tissu écologique REPREVE est confortable et extensible. On aime les deux poches latérales munies de fermetures éclair!

80 $, segsea.com

Mimi & August

C’est à la fin de l’été 2015 que Camille Forcherio et Joao Crisostomo ont fondé Mimi & August. Cette marque québécoise de maillots célèbre les vrais corps. En effet, les fondateurs n’ont jamais utilisé de modèles professionnels pour présenter leur collection : un choix important pour eux, qui s’est fait inconsciemment.

Modèle coup de cœur: maillot de bain une pièce Maria Laura Lace

Cette coupe intemporelle est idéale pour toutes les activités. Entièrement doublé, sans armature ni coussinets, le maillot de bain Laura Lace est très confortable en plus d’être très joli.

150 $, mimiandaugust.com

SELFISH swimwear

Naomie Caron produit des maillots de bain de qualité avec une durabilité garantie afin de répondre à son désir d’allier sa vocation pour la justice sociale, sa conscience de la surconsommation, sa passion pour la mode et son désir de complimenter les courbes des femmes de tous âges.

Modèles coup de cœur:

Haut de bikini jaune MARINA

De style bandeau, ce haut de bikini vient avec 2 bretelles pouvant se déplacer pour créer différents styles.

90 $, selfishswimwear.com

Bas de bikini jaune LEXI

Taille basse échancrée, ce bas de bikini est doublé en avant et en arrière pour un meilleur confort.

80 $, selfishswimwear.com