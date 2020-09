J’ai testé… le réhaussement des cils et la lamination des sourcils

Notre journaliste a testé pour Métro – et pour elle-même! – des soins destinés à sublimer le regard : le rehaussement des cils et la lamination des sourcils.

Dimanche matin, quartier du Mile-End. J’ai renoncé au brunch dominical pour la bonne cause, enfin je crois : essayer les deux nouveaux soins du regard offerts à l’institut The Ten Spot depuis la rentrée. Pour une testeuse de cosmétiques compulsive comme moi, cette mission équivaut à une virée dans un parc d’attraction, le débroussaillage de mes sourcils au retour de leur congé estival en prime!

L’esthéticienne qui prendra soin de mes poils aujourd’hui s’appelle Tiana. Je me sens tout de suite très à l’aise : elle est douce, professionnelle et ses sourcils sont impeccables! Ce dernier détail me semble important. Auriez-vous confiance en un dentiste aux dents gâtées, ou une coiffeuse aux cheveux en broussaille?

Rehaussement des cils (ou lashlift)

Le premier soin consiste à appliquer un produit qui va recourber et séparer naturellement mes cils. L’ajout d’une teinture permettra de les allonger et de souligner mon regard. Tiana commence par placer des protecteurs en silicone sur mes paupières. Je garde les yeux fermés pendant qu’elle recourbe mes cils puis applique la mixture galbante qui leur fera prendre cette forme, un peu comme une permanente pour les cheveux. Après

10 minutes de pause, Tiana retire le produit et applique cette fois une teinture noire, choisie selon ma carnation. Cette dernière étape prend également

10 minutes et me voilà prête à découvrir mon nouveau regard de biche.

Ça coûte combien?

95$ pour le rehaussement des cils et la teinture

Ça dure combien de temps?

De 4 à 8 semaines

Résultat?

Des cils allongés et recourbés, qui me laissent bouche bée quand je les découvre. Ce soin se substitue amplement au mascara à mon avis.Depuis, je n’en porte même plus.

Lamination des sourcils

(ou brow lamination)

Le deuxième soin va, toujours à l’aide d’un produit fixant, galber mes sourcils pour leur donner un effet plus fourni à la Cara Delevingne. L’ajout d’une teinture accentuera le dessin de mon arcade sourcilière pour ajouter du caractère à mon visage. Tiana brosse mes sourcils vers le haut et l’extérieur pour leur donner l’orientation souhaitée. Elle applique ensuite un produit neutralisant qu’elle laisse poser environ 10 minutes. Elle complète cette étape par l’application d’une teinture. Je lui précise que je veux une couleur «pas trop noire» : j’ai peur qu’une teinte excessivement sombre ne me donne l’air sévère ou fâchée! À peine 15 minutes plus tard, Tiana retire la coloration et s’attelle à épiler mes sourcils à la cire pour un effet parfaitement propre et net.

Ça coûte combien?

110$ pour la lamination des sourcils et la teinture

Ça dure combien de temps?

De 6 à 8 semaines

Résultat?

Des sourcils fournis et bien dessinés, comme promis. J’aime l’effet discipliné de mes poils. Je n’ai qu’à les brosser le matin avec un goupillon : ils restent en place toute la journée. Je suis plus sceptique quant à la teinture qui me donne, comme redouté, un air plus sévère. Je la conseillerais seulement à mes amies très adeptes du maquillage, qui aiment leurs sourcils très prononcés, assortis à un maquillage plus élaboré.

Rehaussement des cils : avant et après Lamination des sourcils : avant et après

Notre journaliste était l’invitée de l’institut The Ten Spot (thetenspot.com).