Cinq façons de faire ses produits de beauté chez soi

Pendant des siècles, l’homme a dépendu de la nature en matière de bien-être et de santé. Aujourd’hui, les produits répertoriés comme biologiques, en raison de leurs ingrédients et de leurs processus de fabrication, sont généralement plus chers que l’offre moyenne. Mais il est possible de créer des produits de soins de la peau, des shampoings et même des déodorants à la maison. Métro partage des conseils sur la manière de faire.

1. Ingrédients. Quoi mélanger?

Pour en savoir plus sur les exactes proportions, visitez la page «Create Cosmetic Formulas» de l’Institut des sciences des soins personnels australiens. Sur createcosmeticformulas.com, vous trouverez des formules gratuites à recréer. Le programme renseigne également sur la compatibilité des ingrédients, la sécurité, l’efficacité et même la date de péremption d’un produit. Il existe 20 formules certifiées pour les soins de la peau et des cheveux, contenant jusqu’à 300 ingrédients. Si un client souhaite utiliser un produit qui n’est pas répertorié ou certifié par les autorités sanitaires d’un pays, il sera évalué par l’institut afin d’être approuvé pour son utilisation.

2. Chimie. Comment les combiner?

Create Cosmetic Formulas propose des ateliers pour les débutants et les chimistes de niveau professionnel qui souhaitent créer leurs propres produits de manière saine, efficace et hygiénique. Il existe également un dictionnaire de terminologie et des tutoriels qui explique pas à pas comment mélanger les formules et les créer afin de répondre aux besoins de beauté. Sur la chaîne YouTube du portail, on trouve des mesures exactes avec des instructions claires et précises.

3. Difficultés. Existe-t-il des recettes plus simples?

Bien sûr, elles pullulent sur la Toile. Mais gardez à l’esprit que ces produits et leurs combinaisons ne sont pas «miraculeux» ou infaillibles pour tout le monde. Ce qui marche avec une personne peut causer des problèmes pour une autre. Cependant, les créateurs de contenu comme Tracey Black (du site Don’t Mess With Mama) ont des recettes faciles à suivre, tout comme des youtubeurs cleanbBeauty comme Ula Blocksage, qui enseigne comment faire ses produits de soin pour la peau, par exemple à partir d’ingrédients que l’on peut trouver dans sa cuisine. Sa dernière recette est un masque exfoliant à base de banane.



4. Maquillage. Est-il possible de créer du maquillage?

Oui. En fait, il existe des chaînes comme Natural Beauty Tips, qui compte 269 000 abonnés et qui enseigne comment fabriquer du gloss, des ligneurs et même des ombres à paupières. Elle propose également des recettes complètes pour les soins de la peau et des cheveux, ainsi que des recommandations pour les problèmes comme l’alopécie et l’acné entre autres. Colorful Canary est une chaîne un peu plus petite, mais elle propose davantage de recettes, ainsi que des vidéos sur le mode de vie durable et végétalien. Toutes deux ont des instructions faciles et précises pour même créer un maquillage complet.

5. Routine. Comment utiliser le produit créé?

Il existe des chaînes YouTube sur le mode de vie biologique qui peuvent vous aider. Par exemple, Alba Ramas aussi connue sous le pseudonyme de SunKiss Alba de New York est l’une des créatrices de contenu le plus populaire sur le sujet. Elle partage toutes les routines de désintoxication et de beauté avec des produits naturels. Sa chaîne compte plus d’un million d’abonnés et présente également les facettes de la maternité. Sarah Nagel du Canada a quant à elle créer la chaîne Holistic Habits. Elle n’enseigne pas seulement des recettes, mais fait aussi des critiques de produits et montre les traitements qu’elle utilise, par exemple, pour prendre soin de ses très longs cheveux. Nagel enseigne aussi les ingrédients naturels et leurs propriétés curatives.