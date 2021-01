Objectif «bonne mine»

Chaque hiver, le manque de lumière rend le teint plus blafard. Ajoutez à cela plusieurs semaines de confinement: nous voilà bientôt aussi blancs que les flocons de neige qui bordent les rues de Montréal! Cette sélection de produits vous aidera à contrer la grise mine et obtenir un teint plus hâlé, pour un effet «bonne mine» immédiat.

Duo gagnant

L’entreprise québécoise Deux Cosmétiques s’est associée à la boutique haute en couleur Bouche Bée pour créer cette gamme de soins Bonne Mine, 100% végétalienne et composée d’ingrédients biologiques. Métro fond pour son sérum délicieux aux huiles réparatrices et l’hydrolat apaisant à la fleur d’oranger, combo parfait pour se donner un peu de rose aux joues!

Sérum Bonne Mine, 30$

Hydrolat Fleurs d’oranger, 22$

sur deuxcosmetiques.com

Effet naturel

Pour les sceptiques de l’autobronzant, qui craignent de se retrouver avec la face orange ou des traces de démarcation, ces gouttes à mélanger à sa crème hydratante de Clarins sont idéales. Elles permettent d’obtenir un bronzage naturel et homogène. Pour un hâle léger, 1 à 2 gouttes appliquées 2 fois par semaine suffisent. Pour un effet plus foncé, on augmente la dose jusqu’à atteindre la teinte désirée.

Addition Concentré Éclat, 33$

sur clarins.ca

Légère comme l’air!

La BB Cream hydratante ultra légère de Catrice est parfaite pour rehausser le teint sans étouffer la peau. Elle allie soin et maquillage dans une composition végétalienne, sans alcool ni parfum : idéale pour les peaux sensibles. Disponible dans sept teintes, à adopter selon sa carnation!

Clean ID Hydro BB Cream, 10$

chez Pharmaprix

Douce poudre

La Terracotta de Guerlain est une référence en matière de poudre bronzante, incontournable pour rehausser le teint du visage et lutter contre la grise mine! Disponible en plusieurs teintes et textures, pour un fini mat ou plus lumineux, elle s’applique avec un pinceau large sur les pommettes et l’angle de la mâchoire pour un effet solaire immédiat.

Poudre bronzante Terracotta, 64$

chez Sephora

Fini impeccable

Cette mousse autobronzante Bondi Sands est à appliquer sur le corps pour lui donner un hâle chaleureux. Sa formule légère permet de contrôler l’intensité du bronzage, quitte à renouveler l’application si on souhaite y aller par étapes. Métro conseille toutefois ce produit aux adeptes de l’autobronzant qui savent l’appliquer pour éviter les traces disgracieuses.

Mousse autobronzante légère, 34$ chez Pharmaprix

Qualité italienne

Sans parabène, sulfates ou érythrulose, les autobronzants italiens That’so sont plutôt conçus avec du dihydroxyacétone de canne à sucre, 100% naturelle. Le produit That’so On The Go Dark n’est pas le meilleur vendeur pour rien; il crée un bronzage doré, procure une hydratation intense et laisse une odeur d’amande sur la peau. De plus, l’effet bronzant est instantané et l’application est facile.

That’so On The Go Dark, 50$

sur thatsoitaly.com