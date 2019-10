Les voyageurs souhaitent réduire l’impact écologique de leurs voyages

Plus de la moitié des voyageurs dans le monde (54%) voudront participer à la réduction du tourisme de masse en 2020 tandis que 51% accepteront de préférer une destination moins connue pour réduire l’impact de leur déplacement sur l’environnement. D’après l’étude annuelle de Booking.com, dédiée à dégager les tendances de voyages de l’année prochaine, la conscience écologique guidera le choix des vacances.

Alors que 2019 a été marqué par un débat autour de «la honte de prendre l’avion» pour partir en vacances, 2020 sera l’occasion pour les voyageurs de participer à préserver la planète sans renier leurs envies d’évasion.

54% des Français sont prêts à choisir une destination dite secondaire, c’est-à-dire non assujettie au tourisme de masse, pour réduire l’empreinte carbone de leur déplacement. Les Indiens sont les plus nombreux de cet échantillon comptant 29 nationalités à se positionner sur cette question (66%), avec les Colombiens (65%) et les Thaïlandais (65%).

Et si les touristes avaient accès à une appli mobile qui leur indiquait les destinations pouvant tirer bénéfice d’une hausse du tourisme? 60% des répondants approuvent l’idée. Pour alléger l’impact environnemental d’un déplacement, la solution consiste aussi à préférer le train. Près de la moitié des répondants rallongeront donc leur trajet (48%).

Cette alternative n’est pas nécessairement perçue comme un inconvénient puisque 61% traceront un itinéraire effectivement plus long afin de profiter des paysages. 64% rêveraient quant à eux de monter à bord d’un train historique, comme l’Orient-Express.

Aussi, 62% des voyageurs voudraient choisir une destination regroupant un maximum d’activités et permettant de réduire les temps de trajet. Une initiative pratique, qui aurait également un impact positif sur l’environnement.

A la recherche de découvertes culinaires

Dans un tout autre chapitre, les baroudeurs continuent d’envisager la cuisine comme un vrai critère de sélection de leurs vacances. Les voyageurs attendent de réaliser des découvertes culinaires. Et la forte proportion de vacanciers capables de réserver une table avant de partir dans chacun des pays sondés montre combien le sujet est sérieux: 87% des Mexicains, 86% des Colombiens, 85% des Thaïlandais, 80% des Argentins. Les Français quant à eux sont 74%.

Cette enquête a été menée indépendamment auprès d’un panel représentatif d’adultes ayant effectué un voyage au cours des 12 derniers mois ou ayant prévu de faire un voyage au cours des 12 prochains mois. Au total, 22 000 adultes ont été interrogés (dont 1000 participants pour chacun des pays suivants: Australie, Allemagne, France, Espagne, Italie, Chine, Brésil, Inde, États-Unis, Royaume-Uni, Russie, Indonésie, Colombie et Corée du Sud ; et 500 participants au Japon, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande, en Argentine, en Belgique, au Canada, au Danemark, à Hong Kong, en Croatie, à Taiwan, au Mexique, aux Pays-Bas, en Suède, à Singapour et en Israël).

Les participants ont répondu à un sondage en ligne entre le 9 et le 28 août 2019.