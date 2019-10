S’engager pour la santé au travail

Depuis un certain temps, on parle beaucoup de la pénurie de main-d’œuvre qui sévit au Québec, mais une autre problématique (beaucoup plus ancienne) règne toujours dans les entreprises d’ici: la piètre santé des travailleurs.

Dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure pour rejoindre les milieux de travail: la tournée Devenez un leader engagé!

Métro s’est entretenu avec Roger Bertrand, porte-parole de la tournée, président fondateur du Groupe entreprises en santé, économiste réputé et ancien ministre délégué à la Santé, aux Services sociaux, à la Protection de la jeunesse et à la Prévention en santé (2002), pour en apprendre davantage.

En quoi consiste la tournée Devenez un leader engagé?

C’est un événement gratuit d’une demi-journée, organisé par le Groupe entreprises en santé, composé de conférences et de groupes de discussion sur la santé et le mieux-être en milieu de travail. Plusieurs dirigeants d’entreprises engagées viennent échanger sur cette thématique, partager leurs bonnes pratiques et inspirer les autres dirigeants. La tournée a été mise en place pour aller sur le terrain, pour sensibiliser les entreprises et les dirigeants sur les avantages de créer un environnement de travail en santé.

Et quels en sont les avantages?

Économiquement, c’est un enjeu important! On est très loin derrière le reste du Canada et les États-Unis en matière de productivité au Québec. Investir pour créer un environnement de travail sain permet à l’organisation de gagner en qualité, en innovation et en productivité. De plus en plus d’entreprises s’inscrivent dans des démarches pour la santé afin de devenir compétitives. Avec un rendement par capital investi (RCI) moyen de 1,50$ à 4$ par dollar investi, il va sans dire que la santé constitue le meilleur investissement qu’un dirigeant puisse faire pour la performance de son organisation.

50% Un travailleur sur deux est prêt à changer d’emploi pour améliorer sa santé et son mieux-être, selon une étude menée par SOM, en 2016, pour le Groupe entreprises en santé.

Y a-t-il d’autres avantages à créer un milieu de travail sain?

Plus il y aura des milieux en santé, plus la pression sur le système de santé s’en verra réduite. Environ les trois quarts des problèmes de santé en entreprises sont évitables au départ, de deux façons: par de bonnes habitudes de vie de la part des employés et par de bonnes pratiques organisationnelles. Il faut changer les mentalités et agir davantage en amont. Dans le contexte d’aujourd’hui, alors que nous vivons une pénurie de main-d’œuvre, que la population vieillit et que les dépenses en santé ne cessent d’augmenter, les entreprises n’ont pas les moyens de ne pas investir dans la santé et le mieux-être de leurs employés. Il en va de même pour la santé, la vitalité, voire la survie de leur entreprise.

Concrètement, comment les entreprises peuvent-elles s’engager à offrir un environnement en santé?

Il existe une démarche, proposée par le Groupe entreprises en santé, qui offre une marche à suivre simple pour aider les dirigeants à démarrer leur projet d’entreprise en santé: la démarche Entreprise en santé. Les entreprises ne sont pas laissées à elles-mêmes, elles sont accompagnées à chaque étape.

À quel moment, la tournée prendra-t-elle fin?

Vers avril-mai, et le 5 mai, nous organiserons un grand rassemblement pour mettre en avant les belles réussites, les beaux moments et les exemples positifs qui sont ressortis de la tournée et des entreprises rencontrées

Prochain arrêt de la tournée Devenez un leader engagé!

Qui?

Dirigeants d’entreprises, spécialistes des ressources humaines et des communications, responsables de la santé

et du mieux-être en entreprise, employés

Quand?

Le mercredi 23 octobre 2019, de 7 h 30 à 11 h 30

Où?

Hôtel Sofitel Montréal

Le Carré Doré – 1155, rue Sherbrooke O., Montréal

Combien?

Gratuit

Réservation?

groupeentreprisesensante.com/devenezunleader/