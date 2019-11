Les métiers de la construction en compétition

Les élèves de l’École des métiers de la construction de Montréal (ÉMCM) participeront aux prochaines Olympiades québécoises des métiers et des technologies.

Organisées par Compétences Québec, les 16es Olympiades québécoises des métiers et des technologies se tiendront du 6 au 9 mai 2020, au Centre de foires de Québec. Cette compétition bisannuelle réunit près de 300 jeunes finalistes qui doivent faire montre de leurs compétences professionnelles devant plus de 12 000 visiteurs dans des disciplines comme le soudage, la mécanique automobile, la plomberie, la cuisine, la mécatronique…

Compétences Québec encourage les jeunes à choisir un métier et à se qualifier.

L’École des métiers de la construction de Montréal, forte de son statut d’école nationale et reconnue comme la plus grande école des métiers de la construction au Québec, encourage ses élèves à participer à cette nouvelle édition des Olympiades québécoises des métiers et des technologies.

Depuis la création de Compétences Québec, en 1992, l’ÉMCM a toujours participé aux Olympiades québécoises et s’est vu décerner une trentaine de médailles dans plusieurs disciplines.

En 2020, l’ÉMCM compétitionnera dans pas moins de 10 métiers de la construction: briquetage, charpenterie, électricité, peinture en bâtiment, plâtrage, plomberie et soudage-montage, ainsi que trois nouveaux métiers, soit carrelage, chauffage et pose de systèmes intérieurs.

Compétences Québec

Compétences Québec est un organisme sans but lucratif qui s’emploie à promouvoir les métiers et les programmes de formation professionnelle et technique depuis 27 ans. Cela se concrétise dans la réalisation des Olympiades québécoises des métiers et des technologies et dans la présentation d’une équipe du Québec lors des Olympiades canadiennes des métiers et des technologies. Compétences Québec administre également le site web de l’Inforoute FPT ainsi que le Service régional d’admission en formation professionnelle (SRAFP).