Un entrepreneur fait sonner l’heure du thé

Prendre le thé de 16h, accompagné de scones et de sandwichs au concombre, est emblématique de la tradition britannique. Un entrepreneur d’ici a décidé d’amener cette coutume à Montréal.

Depuis quelques années déjà, le café La brume dans mes lunettes sert des scones faits maison au plus grand plaisir des habitants du quartier Rosemont–La Petite-Patrie. Devant leur succès, le propriétaire du café, Luc Sénéchal, s’est dit que cela pourrait être une bonne idée de les commercialiser pour étendre son offre. Les produits Le monde est scone sont alors nés!

«Le monde est scone vient manifestement de la réception qu’on a eue de la part des clients de La brume dans mes lunettes lorsqu’on a commencé à souligner l’heure du thé en après-midi; les gens ont vraiment accroché et les scones sont devenus notre produit phare», explique Luc Sénéchal, propriétaire et fondateur de La brume dans mes lunettes et du Monde est scone.

Le produit

Tant les palais sucrés que les palais salés trouveront leur bonheur dans les scones faits à la main par Luc Sénéchal et son équipe, avec des produits naturels et sans agent de conservation. Accrédité Aliments préparés au Québec, les scones sont idéaux pour le déjeuner, le thé de 16h ou comme accompagnement d’un repas. En vente un peu partout au Québec, tant en épicerie que dans les marchés, boutiques et établissements spécialisés, ils sont offerts en formats congelés à cuire de 6 unités de 120 g chacun ou de 16 unités de 25 g. Plusieurs saveurs sont proposées: amandes, canneberge, sirop d’érable, nature, lavande, chocolat blanc, romarin et citron pour les envies sucrées; pour ceux qui préfèrent la touche salée, il y a cheddar, bacon et oignon vert ou encore feta, épinards et citron.

Engagement social

En plus de nourrir et d’abreuver des milliers de Québécois de bons produits maison, Luc Sénéchal s’engage dans des causes en tant que fournisseur. Des événements caritatifs tels que la collecte de fonds annuelle d’ANEB Québec, les Soirées inédites du Théâtre de la Banquette arrière et la Soirée Désorientation au profit du GRIS Montréal ont pu compter sur l’appui de M. Sénéchal.

«J’ai besoin de sentir que ce que je fais a un impact sur les gens également, parce que si je me suis rendu où je suis présentement, c’est grâce aux gens qui m’entourent et aussi aux fidèles clients de La brume dans mes lunettes qui, encore aujourd’hui, me suivent dans cette nouvelle étape», dit-il.

Le monde est scone propose différentes saveurs de scones. Offerts en formats mini et régulier dans les supermarchés du Québec.