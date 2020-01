Des plateformes pour étudier en ligne

Avez-vous pris la résolution d’enrichir vos connaissances? Les entreprises suivantes promettent de stimuler votre cerveau et votre carrière au tournant de 2020.

ChallengeU

Cette ressource virtuelle donne une deuxième chance aux adultes de réussir leur DES à distance en offrant des cours en ligne gratuits. Les exercices et les examens pratiques sont offerts par l’intermédiaire du web et sur la plupart des appareils mobiles. Avec plus de 17 000 élèves inscrits, la plateforme montre un taux de réussite de 80%.

challengeu.ca

Cégep à distance

En recourant à ce petit frère du Collège de Rosemont, on peut terminer ou entreprendre une kyrielle de programmes d’études collégiales dans le confort de son foyer. Tout le matériel est livré par la poste, et une équipe de tuteurs accompagne les étudiants par téléphone ou par courriel tout au long de leur parcours. L’avantage? Les devoirs peuvent être remis dans un délai allant jusqu’à six mois!

cegepadistance.ca

Université TÉLUQ

Les portes de l’université sont aussi ouvertes sur le web. TÉLUQ propose une variété de baccalauréats, de certificats et de programmes courts dans divers domaines. L’avantage? Les demandes d’admission sont acceptées en tout temps.

teluq.ca

Udemy, edX

Pour apprendre à son propre rythme et à moindre coût, on se tourne vers des ressources internationales comme Udemy ou edX, qui offrent des formations en français et en anglais sur une foule de sujets allant du cybercommerce à la photographie.

udemy.com et edx.org