Veuve Clicquot honore les dirigeantes d’entreprise

La célèbre maison de champagne Veuve Clicquot annonce les débuts canadiens de BOLD by Veuve Clicquot, un programme international dédié au soutien de l’entrepreneuriat féminin.

Le programme offre l’occasion non seulement de reconnaître les femmes qui apportent une contribution significative au monde des affaires, mais aussi de mettre en lumière les obstacles qui entravent leur réussite. Anciennement connu sous le nom de Business Woman Award (BWA), le programme a été créé en hommage à la fondatrice de la marque, Madame Clicquot, et à son esprit d’entreprise. En 1805, Madame Clicquot a fait preuve d’un grand courage et d’une grande ténacité lorsqu’elle a pris les rênes de la Maison après le décès de son mari, à une époque où les femmes ne pouvaient ni travailler ni posséder de compte bancaire.

Afin de mieux comprendre la trajectoire des entreprises dirigées par des femmes, la maison de champagne a commandé son premier baromètre international sur l’entrepreneuriat féminin l’année passée. L’enquête menée par Market Probe dans 14 pays a examiné les préjugés et les obstacles courants auxquels les femmes se heurtent dans leur vie professionnelle et propose des solutions pour les surmonter.

La mission de BOLD by Veuve Clicquot

«Notre mission est d’assurer l’autonomie des femmes entrepreneures et de cerner les modèles d’aujourd’hui et de demain», explique Alexis de Calonne, directeur général de Moët Hennessy Canada, par voie de communiqué. «BOLD by Veuve Clicquot récompense les pionnières qui incarnent l’esprit d’entreprise, le courage et le savoir-faire commercial de notre fondatrice.»

Depuis plus de 50 ans, le BWA récompense et met en lumière des femmes d’affaires qui ont bâti, repris ou développé une entreprise. Ce sont 350 femmes dans 27 pays qui ont été honorées depuis lors. Parmi les anciennes lauréates du prix, on retrouve d’illustres pionnières chefs d’entreprise, dont l’hôtelière Christiane Germain, la visionnaire de la beauté Lise Watier, la restauratrice Cora Tsouflidou et Claudia Sjoberg, fondatrice et présidente de Pedalheads Group.

Deux catégories

Repensés pour plus d’inclusion et de visibilité internationale, le Prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires et le Prix Veuve Clicquot de la génération future sont ouverts aux femmes de 25 ans et plus qui répondent à des critères définis et dont l’approche audacieuse, entreprenante et infatigable des affaires a eu une incidence directe sur leur réussite. Jusqu’à cinq finalistes dans chaque catégorie seront sélectionnées par un prestigieux jury et seront invitées à assister à la cérémonie de remise du Prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires, lors de laquelle une lauréate sera choisie par le grand jury pour chaque catégorie.

Chaque lauréate recevra un prix inspiré de Veuve Clicquot et se rendra à Reims, en France, pour une immersion de trois jours au cœur de l’histoire, de la tradition et du luxe de la Maison Veuve Clicquot. Les inscriptions au programme canadien de BOLD by Veuve Clicquot sont ouvertes jusqu’au 31 décembre 2020.

Forum et remise de prix

Le forum BOLD by Veuve Clicquot aura lieu en avril 2021 à Toronto, suivi de la cérémonie de remise du prix Prix Veuve Clicquot de la femme d’affaires. Les renseignements concernant les billets pour le forum BOLD et la cérémonie de remise des prix seront communiqués ultérieurement. Veuillez consulter la page BOLD by Veuve Clicquot pour plus de détails.

Le forum a pour mission d’aider à changer et à équilibrer le débat sur l’entrepreneuriat féminin, et de faire connaître les résultats du baromètre. Il a aussi pour mission de faire partager les témoignages sur les difficultés, les obstacles et les injustices auxquels les femmes se heurtent dans leur vie professionnelle et d’orienter la conversation vers des exemples de réussite de femmes entrepreneures, afin de montrer comment le démarrage de leur propre entreprise a amélioré leur vie.