L’Open Mic de… : revoir les fins de soirées à la télé

Après le constat d’échec qu’est vite devenu Le show de Rousseau en remplacement d’Éric Salvail en fin de soirée sur les ondes de V Télé, la chaîne a repensé l’approche et, il faut leur donner, il y a ici le début d’une bonne idée.

Au lieu d’une autre mouture d’un talk-show quelconque, on se tourne plutôt vers un concept emprunté à la scène : l’Open Mic humoristique.

L’Open Mic De… occupe la case en soirée du lundi au jeudi et nous offre un animateur vedette par semaine ainsi qu’une multitude d’humoristes. La performance scénique est au cœur de tout et les performances se déclinent ensuite sur les plateformes numériques de la chaîne.

C’est de son temps comme façon de faire avec l’auditoire qui déserte de plus en plus les rendez-vous télévisuels. Par contre, le contenu peut vivre ailleurs et la chaîne embrasse bien cette réalité ici avec l’humour comme bélier pour s’installer dans les habitudes du public.

Les changements apportés à la grille de V sont intéressants cet hiver et la chaîne, après un passage à vide plus propre pour plaire aux publicitaires, retrouvent un petit mordant distinctif sur nos ondes. On est loin de l’époque «mouton noir», mais l’humour de la relève est une bonne porte d’entrée pour un auditoire renouvelé.

Ceci dit, il y a un problème à miser sur la relève à la télé ; elle est déjà surexposée sur le web. Des capsules, chroniques, vidéos, webséries, vlogs, il y en a plus que vous puissiez compter ou consommer en une vie. Les valves sont ouvertes et, malheureusement, V télé affiche le même retard que tous les autres diffuseurs en se branchant à cette source en 2019. Ça n’enlève rien à l’émission en tant que telle, c’est sympathique et selon les humoristes présents vous apprécierez ou non votre visionnement. Par contre, dès que le tout atterri en ligne la concurrence est tout simplement trop forte. Il n’y a pas de spécificité à la production qui, en plus, ne sera pas un rendez-vous couru en soirée comme ce n’est pas en direct ou avec des «grosses» vedettes.

On se retrouve alors devant une question qui fait mal : est-ce que le contenu est suffisant? Peut-être que non, surtout pas avec un médium en perte de vitesse comme la télévision non événementielle.

Si vous tombez dessus, vous allez aimer ça. On peut par contre difficilement vous recommander d’enregistrer toutes les émissions. C’est le genre de production qui ne remplit pas de réels besoins, même si l’humour sur scène gagne toujours à être exposé sur nos écrans. L’Open Mic de… c’est malheureusement une structure trop lourde, un produit trop télévisuel avec la musique et le montage et une aventure qui s’épuisera rapidement quand le bassins d’invités et d’animateurs sera à sec.

Malgré tout, c’est un pas dans la bonne direction. C’est différent et V télé investit sur autre chose que des véhicules à vedettes. J’ai peur par contre que les résultats refroidissent les ardeurs des dirigeants pour la suite des choses.

Vous pouvez voir le tout sur Noovo.ca ou les soirs de semaines sur V.

