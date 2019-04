Vive le Criterion Channel

Prenons une petite pause de télévision, si vous me le permettez, pour souligner la venue d’un nouveau joueur parmi les plateformes de distribution de contenu numérique.

Depuis le début du mois d’avril, le Criterion Channel a été dévoilé et il est disponible au Canada contrairement aux équivalents du passé. comme FilmStruck. Avec un abonnement mensuel, comme Netflix, on accède à la bibliothèque de films de la maison d’édition Criterion et de ses partenaires.

Les cinéphiles le savent, Criterion rassemble le meilleur du septième art de toutes les époques, tous les horizons et toutes les régions du monde. Évidemment, le catalogue sera moins garni qu’avec Netflix, mais c’est un point d’honneur de souligner la venue de ce nouveau service qui mettra en valeur le cinéma dans toute sa splendeur avec des films qui sont, autrement, assez difficiles à trouver.

Il faut être attentif par contre puisque les films ne seront pas disponibles de façon permanente. Il y aura des cycles et des sélections en plus d’une collection plus statique. Il faudra visiter le site souvent pour se tenir à jour.

De plus, la plateforme est encore en développement et la navigation est plutôt compliquée. Par contre, Criterion voulait lancer le tout même sans avoir tout peaufiné afin d’offrir les films le plus rapidement possible. On ne peut pas être contre cette idée, surtout quand elle nous permet de voir ou revoir des classiques qui ne seront jamais dans l’algorithme de Netflix.

Le site ouvre le bal en avril avec, notamment, un accent sur le film noir de l’époque de Columbia Pictures ainsi qu’un hommage à la défunte cinéaste Agnès Varda. Cléo de 5 à 7, pour ne nommer que ce film, est absolument à voir.

Le site offre aussi des documentaires et des compléments présents sur les éditions physiques des films comme les DVDs et les Blu-Ray. Il est donc possible de plonger en profondeur dans un sujet lors d’une longue séance de visionnement.

Je n’ai vraiment aucune réserve sur ce site puisque ses défauts ne sont pas des irritants. L’important, c’est de trouver des bons films et il y en a une quantité impressionnante.

Abonnez-vous rapidement et profitez d’une période d’essai gratuite pour vous faire une tête. Je ne suis nullement commandité par le site, j’adore tout simplement cette plateforme.

