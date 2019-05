Un algorithme de fer

Des étudiants de l’université technique de Munich ont conçu une application qui pourrait permettre de prédire le dénouement de la populaire série Game of Thrones.

Le programme balaie le web à la recherche d’informations sur la série. Il utilise ensuite l’intelligence artificielle pour créer des algorithmes capables de prédire les chances de survie de chaque personnage.

Selon l’application, Daenerys Targaryen (interprétée par Emilia Clarke) a la plus grande chance de survivre et de monter sur le trône de fer à la toute fin de la série.

Métro en a discuté avec Guy Yachdav, professeur à l’université technique de Munich, superviseur du projet et grand fan de Game of Thrones (Le trône de fer).

Qu’est-ce que votre algorithme arrive à prédire?

Notre algorithme est capable de prédire qui risque de vivre le plus longtemps dans l’univers de Game of Thrones et, par le fait même, qui a le plus de chances de monter sur le trône de fer. Pour ce faire, on utilise une technique nommée analyse de survie pour estimer la longévité d’un personnage. Nous nous basons sur des données passées à propos des personnages de la série.

Comment cela fonctionne-t-il?

Notre analyse de survie va comme suit : chaque saison, il existe pour chaque personnage une probabilité qu’il meure. Cette donnée de base est la même pour tous les personnages. Toutefois, la présence, ou l’absence, de certaines caractéristiques augmente les chances de décès. Par exemple, être un homme augmente les chances de mourir de 60 %, mais faire partie de la famille Lannister les diminue de 50 %. Accumuler ces données nous permet de déterminer les chances de survie de chacun. Par exemple, on peut croire que Jon Snow a 45 % de chances d’atteindre la soixantaine ou que Jamie Lannister a 60 % de chances de survivre.

Qui montera sur le trône?

Notre algorithme pointe vers Daenerys Targaryen. Nous avons démontré qu’appartenir au clan Targaryen augmente ses chances. En analysant les informations, on a constaté que plus la série dépasse l’intrigue originale des livres de George R.R. Martin, plus la balance du pouvoir penche en sa faveur. La famille Targaryen s’en sort mieux à la télé que dans les livres.

D’autres personnages ont-ils une chance de monter sur le trône? Et qu’en est-il de Jon Snow?

Tyrion Lannister arrive en deuxième place. Pour l’instant, Jon Snow n’est pas en danger de mort. Ses chances de mourir sont évaluées à seulement 12 %. Il n’a toutefois pas les mêmes probabilités de survie que Daenerys. En fait, il ne fait même pas partie du top 5 des survivants les plus probables.

Qui a le plus de chances de mourir dans cette dernière saison?

Sans surprise, ce sont les mercenaires, comme Gregor Clegane (80,3 %) et Bronn (93,5 %). Les enfants de la famille Stark comme Sansa et Bran sont également en danger.