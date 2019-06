Montréal et ses spectacles de rues

En plus des gros festivals, il y a à Montréal de nombreux spectacles dans les ruelles, les parcs et sous les viaducs. Voici les événements de quartier à ne pas rater cet été.

Mile Ex End Montréal Musique

Cette année encore, le jeune festival aura lieu sous le viaduc Van-Horne près de la station de métro Rosemont. Chromeo, Jeanne Added, Les Cowboys Fringants, Feist ou encore Kevin Morby seront de la partie pour faire vibrer le quartier du 30 août au 1er septembre. Le lendemain, le 2 septembre, place au rire avec une douzaine d’humoristes, dont Les Denis Drolet et Phil Roy. Une bonne raison de se rendre dans le Mile End et de s’y balader pour une pause gourmande ou un peu de magasinage, par exemple, avant les spectacles.

mileexend.com

Marché des possibles

Situé au cœur du Mile End lui aussi, le Marché des possibles propose jusqu’à la fin juillet de nombreuses activités, notamment plusieurs concerts. Une belle occasion de s’y rendre pour se prélasser dans son biergarten (brasserie en plein air) tout en profitant de la bonne musique en direct. Le Marché des possibles s’associe en effet à plusieurs festivals, dont Mutek (musique électronique) et Distorsion (musique psychédélique), pour faire passer un beau moment aux Montréalais.

popmontreal.com

Ciné-Parc Dante

Les amoureux du cinéma italien auront l’occasion de se rassembler quatre fois cet été pour la projection d’un long métrage au parc Dante, dans la Petite-Italie. Après avoir profité des derniers rayons du soleil autour d’une pizza, par exemple, les cinéphiles se réjouiront devant un film italien diffusé en version originale sous-titrée. La séance la plus attendue cette année est certainement celle de Call me by your name de Luca Guadagnino : une histoire d’amour ayant remporté un énorme succès lors de sa sortie en 2017.

Les 4, 11, 18 juillet et 8 août au parc Dante

Shows de ruelle

Pour la quatrième fois, les Shows de ruelle reviennent au parc Morgan, dans Hochelaga. Même si le programme complet n’a pas encore été annoncé, les 27 juin, 11 et 25 juillet, 8 et 22 août promettent déjà de faire danser le quartier au rythme de musiques québécoises, qu’elles soient rock, folk ou hip-hop. Les soirées commenceront par la traditionnelle formule BBQ et bière avant de se poursuivre sur scène en compagnie d’artistes émergents ou confirmés. Le 27 juin, les amateurs d’ambiance cabaret ont rendez-vous avec le Cirque Alfonse.

Ruelle Gaboury – Sainte-Catherine Est, parc Morgan

Montréal complètement cirque

Du 4 au 14 juillet, de joyeux lurons vont déambuler dans les rues de Montréal. La 10e édition du festival Montréal complètement cirque sera l’occasion de redécouvrir différents quartiers de la ville à travers le prisme du cirque. Le coin Saint-Denis/Ontario et les jardins Gamelin deviendront le théâtre de spectacles hauts en couleur ; se promener dans Saint-Henri, Hochelaga ou encore Verdun, entre autres, sera sans doute un bon prétexte pour rire aux éclats grâce aux Sœurs Kif-Kif et pour s’adonner à quelques acrobaties avec la compagnie le Moulin à Vent.

montrealcompletementcirque.com