Greta Gerwig et Noah Baumbach vont écrire le film sur Barbie

Annoncé en début d’année, le film consacré à la célèbre poupée de Mattel a trouvé ses scénaristes en les personnes de Noah Baumbach et Greta Gerwig, ont dévoilé les médias américains. La réalisatrice qui a connu le succès avec Lady Bird est par ailleurs pressentie pour mettre en scène le long métrage.

Le projet d’une adaptation en live-action de Barbie remonte à 2018. D’abord relié à Sony, le film devait initialement se faire avec Amy Schumer, puis Anne Hathaway, sous la houlette de la réalisatrice Alethea Jones (Queen America). Lorsque Barbie a déménagé de Sony à Warner Bros, la réalisatrice de Wonder Woman, Patty Jenkins, faisait partie des favorites pour la mise en scène.

Nouveau changement en janvier 2019. Warner Bros. révèle que Margot Robbie (Suicide Squad) va finalement incarner cette poupée mythique en chair et en os. L’actrice australienne interviendrait en outre comme productrice, à travers sa société LuckyChap, aux côtés de Mattel Films.

Désormais, le film se dote de deux scénaristes, et d’une potentielle réalisatrice. Greta Gerwig et Noah Baumbach apparaissent comme un choix intéressant. Avec seulement deux longs métrages à son actif en tant que réalisatrice, Greta Gerwig avait impressionné en 2017 avec Lady Bird, qui lui avait valu sa première nomination aux Oscars en tant que meilleure réalisatrice et une autre dans la catégorie du meilleur scénario original. Un honneur que partage également Noah Baumbach, nommé aux Oscars pour Les Berkman se séparent dans la catégorie du meilleur scénario original lors de la 78e cérémonie en 2006. Le couple à la ville a déjà collaboré ensemble notamment dans Mistress America en 2015, Frances Ha en 2012 et dans Greenberg en 2010, dans lequel Greta Gerwig y tenait un rôle.

En attendant, la réalisatrice américaine termine la production de son troisième film, Les quatre filles du docteur March (Little Women) avec Saiorse Ronan, Florence Pugh, Emma Watson, Meryl Streep et Timothée Chalamet. L’adaptation du roman de Louisa May Alcott sortira le 8 janvier 2020 en France.