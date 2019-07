«Orange is the new black» et «Stranger Things» sont les séries préférées des abonnés Netflix

Si les téléspectateurs raffolent des séries réconfortantes à l’image de «Friends», ils préfèrent néanmoins des nouvelles créations originales. D’après une étude menée par MoffettNathanson/HarrisX, «Orange is the new black» et «Stranger Things» arrivent en tête du classement des séries préférées des abonnés de Netflix. Une large domination des contenus originaux qui arrive à point nommé alors que Netflix verra le départ de plusieurs séries et films cultes de son catalogue pour d’autres services de streaming.

Carton plein pour les séries originales de Netflix. D’après une étude menée par MoffettNathanson/HarrisX auprès de 11 135 abonnés à des services de streaming sur le sol américain, effectuée en mai et juin 2019, les téléspectateurs ont plébiscité en majorité les créations originales du géant américain pour désigner leur série préférée, rapporte Variety. «Orange is the new black» s’impose en tête de ce classement, devant «Stranger Things». La troisième place étant détenue par une catégorie fourre-tout de films.

Un constat plutôt rassurant pour le leader américain qui verra d’ici peu le départ de bon nombre de séries populaires telles que «Friends» ou encore «The Office» avec le lancement des plateformes de streaming de WarnerMedia (sous le nom de HBO Max) et de NBCUniversal. Alors que la menace Disney plane toujours au-dessus du leader américain avec Disney+, attendu pour novembre 2019 aux Etats-Unis, Netflix ne devrait pas autant souffrir de cette nouvelle concurrence. Si les créations originales sont déjà une pierre angulaire du commerce du géant du streaming, elles seront d’autant plus déterminantes après la fin des productions de Disney sur la plateforme Netflix telles que les films issus de l’univers cinématographique de Marvel. Une stratégie que semble avoir bien comprise le géant américain qui ne cesse de développer de nouveaux projets aussi bien aux Etats-Unis qu’en Europe.

«Orange is the new black», dont la dernière saison sera disponible le 26 juillet 2019 sur Netflix, et «Stranger Things», récemment de retour avec la troisième saison, ont donc surpassé les mastodontes que sont «Friends» et «The Office» en terme de préférence des consommateurs. Ces deux séries comiques restent pourtant les plus regardées sur la plateforme en terme de nombres de vues.

«Ozark», «Grace and Frankie», «Black Mirror», «Lucifer» et «The Crown» arrivent respectivement 4e, 5e, 6e, 7e et 8e du classement, complété tout de même par «The Office» en 9e position et «Friends» à la 10e place.

Concernant les autres plateformes de streaming, «The Handmaid’s Tale» décroche la première place pour Hulu tandis que «Mme Maisel, femme fabuleuse» s’impose chez Amazon Prime Video.