«A Beautiful Day in the Neighborhood»: Tom Hanks est Mister Rogers dans la première bande-annonce

Les studios Sony Pictures ont dévoilé la bande-annonce officielle de «A Beautiful Day in the Neighborhood» avec Tom Hanks et Matthew Rhys dans la peau des personnages principaux. Le long-métrage qui raconte la véritable amitié entre le présentateur pour enfants et le journaliste sortira sur les écrans français en janvier 2020. Entre temps, le film sera présenté en avant-première lors du Festival international du film de Toronto en septembre prochain.

C’est un magnifique jour pour Sony qui vient de dévoiler les premières images de son prochain film avec Tom Hanks. Baptisé «A Beautiful Day in the Neighborhood», le biopic s’inspire de la véritable amitié entre Fred Rogers, le présentateur adulé des enfants, et Tom Junod, un journaliste du magazine Esquire.

Réalisé par Marielle Heller («Can You Ever Forgive Me ?»), le film raconte la rencontre entre Fred Rogers, incarné par Tom Hanks, et le journaliste (rebaptisé Lloyd Vogel dans le film ndlr), qui prend les traits de Matthew Rhys. Ce dernier, réticent de prime abord, doit écrire un papier sur cette icône de la télévision américaine. Malgré son cynisme, Lloyd se lie d’amitié avec le présentateur qui bouleverse totalement sa vision de la vie.

Susan Kelechi Watson («This Is Us»), Enrico Colantoni («Veronica Mars»), Tammy Blanchard («Into the Woods») et Sakina Jaffrey («House of Cards») font également partie de la distribution.

Le film, qui sortira au cinéma le 22 novembre prochain sur le sol américain, fera sa première mondiale lors du Festival international du film de Toronto, qui se tiendra du 5 au 15 septembre prochains. En France, « A Beautiful Day in the Neighborhood » est attendu le 29 janvier 2020.

Bande-annonce : Youtu.be/-VLEPhfEN2M