James Cameron prépare une série documentaire sur l’océan pour National Geographic

Après l’aventure Deepsea Challenge, le réalisateur de Titanic fera une nouvelle fois équipe avec National Geographic pour une série documentaire baptisée Mission OceanX, a dévoilé Variety. James Cameron suivra une équipe de scientifiques au coeur de l’océan Indien à bord d’un vaisseau sous-marin ultra sophistiqué.

James Cameron a une nouvelle fois cédé à l’appel du grand bleu. Décidément passionné par les fonds marins, le réalisateur de Titanic prépare déjà une nouvelle série documentaire pour National Geographic.

Baptisée Mission OceanX, cette dernière suivra l’expédition du navire ultra-sophistiqué Alucia 2 de l’organisation OceanX, dédié à l’exploration sous-marine. A son bord, une équipe de scientifiques qualifiés ira explorer les fonds marins et devrait tenir une place centrale au sein de ce documentaire. Un choix de la part du réalisateur de The Abyss qui souhaite mettre plus l’accent sur l’expérience de l’équipage que sur les découvertes scientifiques en elles-mêmes comme il est de coutume dans ce genre de série documentaire.

«J’ai tenu à pousser tout le monde en dehors de leur zone de confort pour faire de ce documentaire une sorte de télé-réalité dans le sens où je veux suivre ces personnes. Je veux savoir comment ils pensent, je veux comprendre leur passion en tant qu’explorateurs et océanographes qui attise la curiosité», a expliqué James Cameron dans une interview exclusive accordée à Variety.

Pour mi-2020

Le navire devrait voguer vers l’océan Indien aux alentours de mi-2020. National Geographic a par ailleurs lancé une campagne sur les réseaux sociaux pour proposer au public de trouver le nouveau nom de leur vaisseau qui accueillera les explorateurs.

Une expédition avec sa part de mystère puisque les découvertes ne seront possibles qu’une fois sur place. «Cela fait partie de l’excitation – vous allez là-bas mais vous ne savez pas ce qui va se passer. L’océan n’a pas lu votre scénario et il n’y a pas de deuxième prise.», a déclaré James Cameron. Grâce à des moyens de haute technologie, les premières images de l’expédition pourront être éditées en pleine mer afin d’offrir un avant-goût de la série à venir.

A cause de son emploi du temps chargé avec la réalisation des prochains volets de sa saga Avatar, James Cameron ne pourra pas être présent lors de la totalité de l’expédition mais devrait évidemment être sur place pour les moments clés et pourrait même plonger une nouvelle fois dans l’océan. Un projet qui tient visiblement à coeur à ce passionné des fonds marins qui a rendu hommage à Jacques Cousteau: «L’un des objectifs clés de cette série est d’inspirer des explorateurs, réalisateurs et scientifiques en devenir de la même façon que j’ai été inspiré par Jacques Cousteau. Je veux le transmettre», s’est confié James Cameron.

Le cinéaste fera une nouvelle fois équipe avec National Geographic pour laquelle il avait co-produit le documentaire Deepsea Challenge 3D, le destin d’une vie en 2012. Un projet qui lui avait permis de plonger en solitaire à près de 11 000 mètres de profondeur afin de découvrir la fosse des Mariannes dans l’océan Pacifique.