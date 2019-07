Après Blessures secrètes et Simples secrets, Robert De Niro retrouverait Leonardo DiCaprio pour le prochain film de Martin Scorsese Killers of the Flower Moon, rapporte Deadline. Les négociations sont encore en cours mais devraient aboutir en prévision du tournage prévu pour mi-2020.

Pour son prochain film, Martin Scorsese va réunir ses deux acteurs fétiches: Robert de Niro et Leonardo DiCaprio. Si les discutions aboutissent, le thriller Killers of the Flower Moon marquera les retrouvailles entre les deux acteurs oscarisés après le drame Blessures secrètes en 1994 et Simples secrets sorti en 1998.

Killers of the Flower Moon sera l’adaptation du livre de David Grann, qui relate l’histoire vraie des meurtres des membres de la tribu d’Amérindiens d’Osage dans l’État de l’Oklahoma aux États-Unis survenus après que du pétrole a été trouvé sur leurs terres dans les années 1920.

Le tournage devrait être lancé au printemps 2020 pour une sortie dans les salles obscures envisagée à l’automne ou l’hiver de la même année. Eric Roth, oscarisé pour Forrest Gump en 1995, signera le scénario de ce long-métrage dont les droits ont été acquis en 2016 pour 5M$ US par Imperative Entertainment. Dans ce film, qui sera produit par Paramount, Robert De Niro devrait incarner le tueur en série William Hale, avance Deadline.

Il s’agira de la sixième collaboration entre Martin Scorsese et Leonardo DiCaprio après Gangs of New York, Aviator, Les Infiltrés, Shutter Island et Le Loup de Wall Street.

Quant à Robert De Niro, il est apparu dans plusieurs longs métrages de Scorsese devenus des classiques dont Taxi Driver en 1976 ou encore Les Affranchis en 1990. Au total, les deux hommes ont collaboré sur neuf films, dont le dernier, The Irishman, fera l’ouverture du Festival du film de New York en avant-première le 27 septembre prochain, avant sa diffusion sur Netflix.