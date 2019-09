Hustlers et la surprise J.LO

La saison des Oscars réserve toujours son lot de surprises. La plus récente est sans aucun doute la performance de Jennifer Lopez dans le drame criminel Hustlers, qui a reçu des éloges de la part du public et de la critique au plus récent festival international de cinéma de Toronto (TIFF).

Dès la première scène du film, J.LO entre dans la peau de son personnage, Ramona Vega, une stripteaseuse d’expérience, et parvient à souffler l’auditoire en dansant lascivement au son de la chanson Criminal, de Fiona Apple.

À la surprise générale, ce rôle pourrait bien valoir à l’actrice et chanteuse de 50 ans sa première nomination aux Oscars.

Réalisé par Lorene Scafaria, Hustlers (Arnaque en talons en version française) raconte l’histoire d’un groupe d’effeuilleuses qui décident de monter leur propre stratagème de fraude pour survivre à la crise économique de 2008.

Si le film met aussi en vedette Constance Wu et Cardi B, c’est toutefois la performance de Lopez (peut-être sa meilleure depuis Out of Sight, de Steven Soderbergh, en 1998) qui retient avant tout l’attention des spectateurs.

Métro s’est entretenu avec la polyvalente comédienne d’origine portoricaine.

Hustlers est un drame dans lequel des femmes doivent devenir des criminelles pour survivre…

Il y a un intérêt pour ce genre d’histoires. La camaraderie masculine a été montrée à l’écran pendant des décennies. Je crois que le temps est venu de porter notre attention sur les femmes. Je suis très fière de la distribution de ce film, de la réalisatrice, de chacune des comédiennes qui ont participé à ce projet. En tant que productrice et actrice, j’ai très hâte de partager ce film avec le public.

Comment pourrait-on décrire votre personnage, Ramona Vega?

C’est un rôle qui rend hommage aux travailleuses, aux amies et aux mères de famille. Ses décisions sont prises pour assurer la survie des siens. Je dois admettre que mon rôle le plus difficile en carrière. Les danseuses exotiques ont des années de préparation, alors que j’ai dû apprendre leur technique en six semaines.

À 50 ans, votre physique laisse toujours les spectateurs bouche bée…

Je crois que, de nos jours, les femmes vieillissent différemment, avec une attitude différente. Elles sont aussi en forme que les femmes de 20 ans. Leur perception a également changé. Nous avons plus confiance en nous qu’il y a 10 ans. Et c’est très sexy pour les hommes de touts âges.

Qu’est-ce qui vous a poussée à faire ce film?

J’ai participé au développement du projet. Lorsque je lis un scénario, je dois le ressentir, m’imaginer vivre l’histoire. Si ça clique, je suis généralement intéressée à faire le film, à moins que la finale soit ratée. Mais si on retient mon attention