Collaboration d’Adele et Beyoncé pour une nouvelle chanson

Alors que les fans de Beyoncé et d’Adele attendent de nouvelles chansons des divas depuis quelque temps, le leader de OneRepublic, Ryan Tedder, a laissé entendre que les deux superstars ont été en studio ensemble.

Dans un récent entretien avec la station de radio Z100 New York, Ryan Tedder a confié que les deux chanteuses à succès avaient enregistré en titre ensemble.

Bien que les détails concernant cette collaboration soient très limités, le musicien a révélé que le chanteur de Coldplay, Chris Martin, avait aussi contribué à un solo de piano sur le pont de cette même chanson.

Ce morceau devrait figurer sur le prochain album de OneRepublic, intitulé Human, à paraître fin novembre. Ce sera le cinquième album studio du groupe, suite Oh My My, paru en 2016. OneRepublic a déjà dévoilé deux extraits de Human, intitulés Rescue Me et Wanted.

«Nous avons assez de matériel pour un album, et c’est la bonne nouvelle», a confié Tedder à la station new-yorkaise. «Nous avons sorti une chanson après l’autre. Rescue Me était plutôt la première… on s’est remis en selle, et nous avons beaucoup d’autres chansons à venir», a poursuivi le chanteur.

En tant qu’auteur, Ryan Tedder a collaboré à la fois avec Beyoncé et Adele par le passé, en contribuant aux titres Rumour Has It, Turning Tables et Remedy de la Britannique. Il a par ailleurs travaillé sur les singles Halo, XO et I Was Here de Queen Bey.

Le dernier album d’Adele, son troisième intitulé 25, date de 2015. Elle a depuis limité ses apparitions publiques, laissant présager l’arrivée prochaine d’un nouvel opus.

Beyoncé a récemment présenté Lion King: The Gift, un opus inspiré du film de Disney réalisé par Jon Favreau. Un documentaire détaillant la création de l’album, intitulé Beyoncé Presents: Making the Gift, a été diffusé le 16 septembre sur ABC aux États-Unis.