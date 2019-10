Disney commande une docu-série produite par LeBron James

Dix épisodes composeront la nouvelle série-documentaire baptisée Becoming, produite par la star de la NBA LeBron James. Avant le lancement de sa plateforme de streaming, Disney continue d’agrémenter son catalogue en ligne, sa dernière acquisition en date concernant donc ce projet. Il racontera l’évolution exceptionnelle d’acteurs, de musiciens et d’athlètes de renommée internationale.

Chaque épisode sera consacré à une célébrité en particulier, la ramenant dans sa ville natale pour décrypter son évolution et son ascension en tant que superstar. Anthony Davis, le co-équipier de LeBron James dans l’équipe des Lakers de Los Angeles, Caleb McLaughlin, le jeune acteur révélé dans Stranger Things, Candace Parker, la joueuse de basket-ball des Sparks de Los Angeles, et Nick Cannon, célèbre présentateur et musicien américain, font partie des stars d’ores et déjà impliquées.

Initialement développée pour la chaîne de télévision Disney XD, Becoming signe la première collaboration entre la chaîne de sport ESPN et Disney+. LeBron James avait déjà travaillé sur ce projet en 2014 avec le premier épisode qui avait retracé sa propre histoire. Le joueur des Lakers de Los Angeles co-produira Becoming à travers sa société de production SpringHill Entertainment aux côtés de Spoke Studios et ITV America.

Pour le moment, Disney n’a pas indiqué si la série sera disponible dès le lancement de sa plateforme Disney+, attendue le 12 novembre 2019 aux États-Unis. Pour rappel, cette nouvelle offre de streaming sera disponible pour moins de 7$ par mois sur le sol américain.

En attendant, LeBron James a de quoi s’occuper puisqu’il produit d’autres projets dont la suite de Space Jam, prévue pour le 14 juillet 2021, dans lequel il tiendra également le rôle du personnage principal.