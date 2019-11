Une série documentaire sur Netflix revient sur l’année 2019 de Kevin Hart

Baptisée Don’t Fuck This Up, la série documentaire a suivi l’acteur durant cette année qui fut riche en péripéties pour lui. Les six épisodes seront disponibles sur Netflix dès le vendredi 27 décembre, soit quelques semaines après la sortie du deuxième volet du reboot de Jumanji avec Kevin Hart au casting.

Netflix continue de se lancer dans les séries documentaires. Après Taylor Swift, c’est au tour de Kevin Hart d’être l’objet de toutes les attentions du géant américain. L’acteur a lui-même annoncé la bonne nouvelle à ses 81.3 millions d’abonné.es sur son compte Instagram, dévoilant par la même occasion la date de diffusion fixée au 27 décembre prochain.

Baptisée sobrement Don’t Fuck This Up, la série documentaire a suivi l’acteur de Jumanji: Bienvenue dans la jungle pendant toute l’année 2019.

Les abonnés pourront suivre Kevin Hart sur Netflix dans sa vie quotidienne, aussi bien sur le plan familial que professionnel.

Une plongée dans l’intimité de la star qui a dû faire face à une année riche en rebondissements.

Après s’être retiré de la présentation des Oscars suite à d’anciens tweets anti-gay qui ont refait surface, l’acteur a été victime d’un grave accident de voiture en septembre dernier.

Sérieusement blessé, il a été obligé d’arrêter de travailler pour se rétablir.

Kevin Hart a co-produit la série à travers sa société de production HartBeat Productions, en collaboration avec Lionsgate, Makemake, 3 Arts Entertainment et Magical Elves.

Don’t Fuck It Up sera disponible dès le vendredi 27 décembre sur la plateforme de streaming de Netflix, soit plus de trois semaines après la sortie de son prochain film Jumanji: Next Level, prévue le 4 décembre prochain en France.

Kevin Hart signe ainsi une énième collaboration avec le site de streaming Netflix qui propose déjà sur sa plateforme quatre de ses spectacles: Irresponsible, What Now?, Let Me Explain et Laugh at My Pain. Une collaboration que compte bien faire perdurer l’acteur puisqu’il a indiqué travailler sur d’autres spectacles pour Netflix.