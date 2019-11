Noah Hawley réalisera le prochain «Star Trek»

Changement de direction pour la réalisation du quatrième volet de la nouvelle saga Star Trek. Alors que S.J. Clarkson avait été annoncée à la tête du projet en 2018, c’est finalement Noah Hawley qui passera derrière la caméra pour Star Trek 4.

Le réalisateur de Lucy in the Sky pourra sûrement compter sur Chris Pine, de retour dans la peau du Capitaine James T. Kirk, et sur Zachary Quinto et Zoe Saldana qui incarneront à nouveau Spock et Nyota Uhura.

Mais rien n’a été officiellement annoncé par la production. Ces derniers faisaient déjà partie du casting principal de la nouvelle version de Star Trek reprise par J.J. Abrams en 2009.

Depuis 2016 et la sortie de Star Trek: Sans limites, Paramount travaille sur le quatrième volet. Les studios américains avaient espéré pouvoir lancer la production de ce quatrième volet avant la fin de l’année 2016 mais en vain. Les négociations avec les acteurs Chris Pine et Chris Hemsworth avaient fini par s’arrêter en 2018 avant finalement de compromettre le projet dans sa globalité.

En plus de le réaliser, Noah Hawley co-produira Star Trek 4 à travers sa société de production 26 Keys aux côtés de J.J. Abrams et son entreprise Bad Robot, impliqué sans surprise dans la production.

Plus habitué aux productions pour la télévision, Noah Hawley a créé l’anthologie Fargo dont la quatrième saison est en cours de développement avec Chris Rock en tête d’affiche.

Il se cache également derrière la série Legion, mêlant science-fiction et thriller, qu’il a lancée en février 2017 sur FX aux États-Unis.

Côté cinéma, l’Américain a réalisé son premier long-métrage, Lucy in the Sky, un film dramatique porté par Natalie Portman, Jon Hamm et Zazie Beetz, dont la sortie est prévue pour le 18 mars 2020.

Fan de la saga Star Trek depuis longtemps, le cinéaste de génie Quentin Tarantino travaille de son côté sur une idée de spin-off, qu’il aimerait également réaliser, avec l’aide de J.J.Abrams.