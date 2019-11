Al Pacino en chasseur de nazis dans la bande-annonce de «Hunters»

La chasse est ouverte pour Al Pacino. Dans Hunters, l’acteur mythique incarnera Meyer Offerman, le leader d’un groupe de chasseurs bien particuliers puisque leurs proies ne sont autres que des nazis. Au coeur du New York des années 1970, cette bande que l’on surnomme «Les Hunters» mène une traque sans merci pour retrouver ces criminels, d’anciens hauts dignitaires du régime nazi qui vivent de façon incognito et cherchent à mettre en place un IVe Reich directement sur le sol américain.

Aux côtés d’Al Pacino, les abonnés d’Amazon Prime retrouveront notamment Logan Lerman (Percy Jackson), Jerrika Hinton (Grey’s Anatomy) et Josh Radnor (How I Met Your Mother). Kate Mulvany, Tiffany Boone, Greg Austin, Louis Ozawa Changchien, Carol Kane, Saul Rubinek, Dylan Baker ou encore Lena Olin complètent la distribution.

D’abord connue sous le titre de The Hunt, la série désormais intitulée Hunters est produite par le réalisateur oscarisé Jordan Peele à travers son studio Monkeypaw Productions. En plus d’avoir créer la série, David Weil (Moonfall) interviendra en tant que producteur exécutif et co-showrunner aux côtés de Nikki Toscano (Bates Motel, Revenge).

Bande-annonce : Youtu.be/3o2kfLS8lGM