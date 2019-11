Finn Wittrock en vedette dans le thriller «Deep Water»

Deep Water racontera l’histoire d’un couple marié un peu particulier. Vic et Melinda, qui vivent dans la petite ville de Little Wesley, ont fait le choix d’un mariage ouvert et sans amour, s’autorisant des amants. Mais Vic devient de plus en plus jaloux. Alors que plusieurs amants de Melinda sont tués, l’époux devient le premier suspect.

Pour le moment, les détails concernant le rôle attribué à Finn Wittrock n’ont pas été révélés. Ana de Armas, Tracy Letts, Rachel Blanchard, Dash Mihok, Lil Rel Howery, Jacob Elordi, Kristen Connolly et Jade Fernandez font également partie de la distribution.

Sam Levinson (Euphoria) et Zach Helm (Jumanji: Bienvenue dans la jungle) ont signé le scénario d’après le roman de Patricia Highsmith, Eaux profondes (Deep Water) paru en 1957. Connu pour Flashdance, 9 semaines 1/2 ou Liaison fatale, Adrian Lyne réalisera ce film qui marquera son retour derrière la caméra plus de quinze après son thriller romantique Infidèle porté par Richard Gere. Deep Water sortira le 11 novembre 2020 en France et le 13 novembre aux Etats-Unis.

Une première adaptation du roman de Patricia Highsmith a été réalisée par Michel Deville en 1981 avec Isabelle Huppert et Jean-Louis Trintignant.

Dernièrement, Finn Wittrock s’est illustré dans la dernière saison de American Horror Story: 1984 et reviendra dans une autre oeuvre de Ryan Murphy, la série Ratched sur Netflix.