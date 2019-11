Coups de coeur musicaux à offrir

Offrir le meilleur de la chanson québécoise en cadeau est toujours gagnant. La rédaction vous présente ses coups de cœur.

Un album de génie

Le «génie de la chanson québécoise», Jean Leloup, nous a offert en mai L’étrange pays. Sur cet album épuré, l’artiste est seul avec sa guitare, des sons de la nature et quelques bruits parasites de cellulaire (voulus ou non, qui sait). Certains prétendent qu’il est difficile de déchiffrer le monde de Leloup; pourtant, ses fables nous parlent souvent de l’aliénation, de la douleur et du deuil. Celles de L’étrange pays ne font pas exception! Une chose est sûre pour cet album: c’est probablement ce qu’il a fait de mieux depuis La vallée des réputations.

Le rap en avant

Acteur important du rap québécois, Maybe Watson, membre du groupe Alaclair Ensemble, vient de lancer son deuxième album solo, Enter The Dance. Celui qui est aussi membre du groupe On Déjeune, un compte Instagram culinaire qui fait l’éloge du déjeuner, propose 11 chansons où les références à Pokémon cohabitent avec celles aux souliers Z02. Le franglais utilisé par l’artiste (parfois à la limite du compréhensible) transporte l’auditeur dans un monde surréaliste, humoristique, mais aussi sentimental.