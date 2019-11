La maturité nouvelle des Jonas Brothers

De retour ensemble, Nick, Joe et Kevin Jonas ont laissé de côté leur ego pour partager leur bonheur d’être sur scène. Métro a discuté avec Joe Jonas de la nouvelle tournée du groupe, qui s’arrête ce soir au Centre Bell.

Le trio est présentement au cœur de la tournée Happiness Begins, qui suit l’album du même nom, paru cet été.

La réunion du groupe, qui avait annoncé sa séparation en 2013, a rempli les fans de joie partout dans le monde, peu importe leur âge. Et les trois frères comptent bien continuer à répandre le bonheur autour d’eux.

Qu’est-ce qui vous a ramené ensemble après votre séparation?

Lorsque le groupe s’est séparé, nous étions tous un peu en colère et c’était compliqué. Notre musique n’était pas aussi bonne qu’elle l’avait été, et nous vendions moins de billets que par le passé. En plus, notre relation était malsaine. Nous ne communiquions pas comme nous aurions dû le faire. Nous avons toujours pensé que cette mauvaise passe allait se terminer un jour et que nous reviendrions ensemble. Maintenant, nous sommes plus matures à tous points de vue.

Comment avez-vous réagi au succès de la tournée?

C’est fantastique! La musique et le fait d’être ensemble nous ont fait grandir. Le public a réagi rapidement et a vite adopté nos nouvelles chansons. Nous sommes chanceux et heureux de vivre cela. Ça nous motive à travailler encore plus fort parce que nous voulons demeurer sur scène encore longtemps.

Quel est le plus gros avantage d’être dans un groupe, selon vous?

Ça nous apporte beaucoup de bonheur. C’est une chose que nous avons toujours voulu faire, et nous nous amusons énormément, sans pression ni tracas. Nous passons vraiment du bon temps ensemble.

92 Lancée en août dernier et se poursuivant jusqu’en 2020, la tournée Happiness Begins des Jonas Brothers compte 92 dates en Amérique du Nord et en Europe.

À quel point prenez-vous la musique au sérieux?

Notre travail est de nous amuser pendant les concerts. Nous avons travaillé toute notre vie pour y arriver. Donc, personne ne prend la musique plus au sérieux que nous. Nous en sommes à une étape où nous avons trouvé un bon équilibre entre nos vies personnelles et professionnelles, et je crois que ça transparaît dans notre musique.

Certains disent que les Jonas Brothers ne dureront pas. Que leur répondez-vous?

Qu’ils reviennent nous voir dans cinq ans, et on verra. (Rires)

La musique pop est remise en question ces derniers temps. Qu’en pensez-vous?

Beaucoup d’artistes font une pop qui ne mène nulle part. J’espère que nous amenons quelque chose de différent et d’agréable, mais que les gens peuvent prendre au sérieux.