Les nominations aux Golden Globes ouvrent le bal de la saison des prix à Hollywood

Les Golden Globes font, à ce titre, partie des prix les plus convoités du cinéma américain: ils sont un indicateur majeur des films et acteurs ayant de bonnes chances d’obtenir la célèbre statuette dorée.

Marriage Story devrait mener le bal cette année avec six nominations, selon les prévisions du site spécialisé Gold Derby. Le film de Netflix suit le divorce tumultueux entre une actrice (interprétée par Scarlett Johansson) et son metteur en scène de mari (Adam Driver).

Parmi les autres favoris figurent en embuscade The Irishman, thriller historique politico-mafieux de Martin Scorsese, également produit par Netflix, et le dernier Quentin Tarantino, Once Upon a Time… in Hollywood.

Les deux films sont portés par un casting prestigieux, avec Robert De Niro et Al Pacino d’un côté, Leonardo DiCaprio et Brad Pitt de l’autre.

Avec en plus Les deux Papes, plongée dans les coulisses du Vatican, et Dolemite Is My Name, qui marque le grand retour d’Eddy Murphy, le géant du streaming Netflix devrait continuer à se faire une place de choix parmi les studios traditionnels d’Hollywood.

Ils donnent la tendance

Du côté des récompenses individuelles, Scarlett Johansson pourrait décrocher lundi plusieurs nominations, puisqu’elle apparaît également au générique de Jojo Rabbit, satire polémique sur un enfant allemand de 10 ans et son ami imaginaire Adolf Hitler pendant la Seconde Guerre mondiale.

Mais Renee Zellweger, qui campe Judy Garland dans le biopic Judy, fait figure de favorite pour le Golden Globe de la meilleure actrice, à l’instar de Joaquin Phoenix côté masculin pour son interprétation remarquée du Joker.

Des films moins attendus pourraient aussi commencer à faire parler d’eux lundi, comme ce fut le cas l’an dernier avec Bohemian Rhapsody, qui racontait l’histoire du célèbre groupe de rock Queen.

«En le désignant comme leur meilleur film de l’année, les Golden Globes nous ont fait réaliser qu’il marcherait sans doute beaucoup mieux que ce à quoi nous nous attendions», confie à l’AFP Chris Beachum, du site spécialisé Gold Derby.

Malgré des critiques mitigées, Rami Malek a décroché quelques semaines plus tard l’Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddy Mercury, leader du groupe Queen.

Lauréat controversé en février dernier de l’Oscar du meilleur film, Green Book avait lui aussi commencé à faire sérieusement parler de lui à l’occasion des Golden Globes.

«Ils donnent vraiment la tendance. Le secteur (du cinéma) les suit de près pour voir quels seront leurs choix», explique Chris Beachum.

Rendez-vous le 5 janvier

Les Golden Globes mettent également à l’honneur le petit écran. Placés plus tard dans le calendrier que les Emmy Awards, principales récompenses de la télévision américaine, ils peuvent réserver quelques surprises.

Netflix pourrait là aussi bien figurer, notamment avec The Crown, série sur la famille royale britannique dans laquelle Olivia Colman interprète la Reine Elizabeth II.

Le nouveau service de streaming d’Apple comptera lui sur The Morning Show et son duo d’actrices Jennifer Aniston et Reese Witherspoon.

La deuxième saison de la série de HBO Succession, sur les rivalités déchirant une puissante famille new-yorkaise, a également très bien marché dernièrement.

Les nominés aux Golden Globes, cinq dans chaque catégorie, seront dévoilés lors d’une cérémonie au petit matin lundi à Beverly Hills.

Présentée par Dakota Fanning, Tim Allen et Susan Kelechi Watson, elle sera diffusée en ligne et sur la chaîne NBC.

La 77e cérémonie des Golden Globes aura lieu quant à elle le 5 janvier 2020 à Los Angeles.