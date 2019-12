Critiques CD de Noël

En attendant…Noël A Legendary Christmas Vert Forêt Justin Time for Christmas Bientôt ce sera Noël The Christmas Present

••••• Sublime •••• Recommandé ••• Bon •• Moyen • Sans intérêt

Isabelle Boulay

En attendant… Noël

••••

Isabelle Boulay attendait le bon moment pour faire un album de Noël, le voici enfin arrivé! L’attente en valait la peine. Au fil des 12 titres, sa voix chaude et puissante donne des frissons et fait renaître des souvenirs d’enfance. Plusieurs classiques, tous fort bien interprétés, y figurent. Les arrangements sont remarquables, surtout ceux de L’Enfant au tambour. Les Sœurs Boulay signent un des textes et Rufus Wainwright chante en duo avec l’interprète. Carole Côté

Folk sous le sapin

Joli-Bois

Vert Forêt

••••

Le duo de comédiennes Raphaëlle Lalande et Sonia Cordeau offre un projet tout doux en cette fin d’année. Ses neuf titres sont l’équivalent d’un plaid réconfortant pour les oreilles, de jolies berceuses folk dont le rythme s’emporte quelques fois pour rappeler que l’esprit de Noël est aussi festif que douillet. Une belle solution de rechange aux traditionnelles rengaines de fin d’année, dont l’impressionnante panoplie d’instruments ravira tous les mélomanes. Chloé Machillot

Joyeux débuts

John Legend

A Legendary Christmas

••••

John Legend se lance dans la musique de Noël… avec succès! Pour ce baptême des Fêtes, l’auteur-compositeur-interprète de 40 ans ménage les attentes en optant pour des interprétations à sa sauce de grands classiques des Fêtes. Accompagné d’un orchestre jazz durant la quasi-totalité de son opus, l’artiste américain réussit à donner à ces habituels morceaux une touche de pétillant bien apprécié. Ajoutez sa voix bien entraîné, et c’est une réussite. François Carabin

Noël jazzy

Artistes variés

Justin Time for Christmas

•••½

Écouter du jazz pendant le temps des fêtes est un classique indémodable, c’est un fait qui se confirme avec la nouvelle compilation de Justin Time Records. Pour son 6e volume, la maison de disque montréalaise a fait appel à une dizaine d’artistes de la scène jazz pour interpréter presque autant de morceaux originaux qui nous plongent de la meilleure façon qu’il soit dans la magie de Noël. On se réjouit d’écouter, entre autres, Santa Claws de Barbra Lica et Christmas Time is Here d’Ariel Pocock. Amélie Revert

Sage Noël

Damien Robitaille

Bientôt ce sera Noël

•••

Le toujours divertissant Damien Robitaille offre un premier album de Noël composé de créations originales et de reprises de morceaux moins connus (Jésus est né, Christmas in Prison). Comme à son habitude,

le Franco-Ontarien offre de riches arrangements un peu rétro, mais il manque ce je-ne-sais-quoi groovy et pince-sans-rire qui a fait le succès de ses albums solos. On aurait apprécié un Noël un peu plus débridé de la part

du créateur de On est né nu. Benoit Valois-Nadeau

Trop

Robbie Williams

The Christmas Present

••

Si Robbie Williams s’en était tenu à quelques reprises façon crooner-chic de classiques des fêtes, on aurait somme toute apprécié ce premier album de Noël du bad boy de la pop britannique. Mais le chanteur de Rock DJ a cru bon ajouter à l’ensemble déjà bien garni une quinzaine de chansons originales qui manquent, justement, cruellement d’originalité. La plupart sont fades, mielleuses et parfois carrément de mauvais goût (Happy Birthday Jesus Christ), rendant pénible l’heure et demie de cet album. Marie-Lise Rousseau