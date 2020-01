James Bond: Hans Zimmer composera la musique du prochain film

Le célèbre compositeur allemand de musique de film Hans Zimmer remplace Dan Romer pour créer la bande originale de Mourir peut attendre (No Time to Die), les vingt-cinquième aventures de l’agent secret James Bond.

Après Le Roi lion, Gladiator, The Dark Knight, Inception, Interstellar, Pirates des Caraïbes ou encore Mission impossible 2, Hans Zimmer va réaliser la musique d’un nouveau blockbuster, Mourir peut attendre. L’information a été annoncée par le site spécialisé Billboard.

Il prend la place de Dan Romer (Les Bêtes du sud sauvage, Good Doctor), qui était relié au film au début du projet.

La dernière de Daniel Craig

La star britannique Dua Lipa aurait enregistré la chanson originale de la fiction, selon les dernières rumeurs.

Mourir peut attendre mettra en scène Daniel Craig dans la peau de James Bond pour la cinquième et dernière fois. Il donnera la réplique à Rami Malek, oscarisé en 2019 pour Bohemian Rhapsody, et Léa Seydoux. Ben Wishaw, Ralph Fiennes et Rory Kinnear complètent la distribution.

Mourir peut attendre sera réalisé par Cary Joji Fukunaga (True Detective, Jane Eyre) suite au départ de Danny Boyle. Il est attendu dans les salles le 8 avril 2020.

Phoebe Waller-Bridge, réalisatrice et productrice de Killing Eve et réalisatrice, actrice et scénariste de Fleabag, dans laquelle elle joue également, rejoint, elle, l’équipe des scénaristes du film. Elle devient ainsi la deuxième femme à obtenir ce rôle depuis le début de l’histoire cinématographique du très célèbre espion britannique.