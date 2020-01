Phoebe Waller-Bridge lance sa boîte de production

Suite à son succès incroyable avec les séries Fleabag et Killing Eve, l’actrice britannique Phoebe Waller-Bridge a créé sa société de production Wells Street Films, a dévoilé Deadline. Elle sera accompagnée par deux anciennes collaboratrices, Jenny Robbins et Charlotte McBrearty.

L’étoile britannique montante à Hollywood se lance dans l’aventure de la production. Phoebe Waller-Bridge vient de créer sa société de production baptisée Wells Street Films. Aucune explication n’a été fournie concernant le nom donné à cette nouvelle entreprise.

Un rêve de longue date pour l’actrice et productrice britannique qui a signé un contrat juteux avec Amazon en septembre dernier, suite à son succès aux Emmy Awards 2019. Un contrat estimé à environ 20 millions de dollars par an et ce pendant trois ans, avait rapporté l’AFP fin septembre 2019.

«On va tout défoncer!»

«C’était le rêve de toute une vie et dire que je suis excitée est un euphémisme», a déclaré Phoebe Waller-Bridge à la presse. «Merci à Amazon, d’avoir rendu cela possible et merci à Jenny et Char de monter à bord. J’ai hâte de travailler sur de nouveaux projets. Pour reprendre les propos que personne ne voulait me voir mettre dans mon communiqué de presse: on va tout défoncer!», a-t-elle continué.

Phoebe Waller-Bridge sera la seule à tenir les rênes de cette nouvelle entreprise, tout de même aidée par Jenny Robbins en tant que responsable chargée des productions pour la télévision et le cinéma. Cette dernière avait déjà collaboré avec Phoebe Waller-Bridge comme productrice exécutive pour la série Run sur HBO avec Merritt Wever. Charlotte McBrearty rejoindra le duo de femmes en tant que responsable exécutive du développement.

Wells Street Films produira et créera de nouvelles séries pour Amazon Prime et développera des films en dehors de cette collaboration avec Amazon.

Grâce à son succès à la télévision britannique avec Fleabag et Killing Eve, la jeune femme de 34 ans a remporté de nombreux prix très convoités tels que l’Emmy Award 2019 de la meilleure série comique pour la deuxième saison de Fleabag ainsi que dans la catégorie «Meilleure actrice dans une série comique».

Un exploit qu’elle a également réitéré aux Golden Globes 2020 où elle est repartie avec le prix de la meilleure actrice dans une série comique. Sa série dramatique Killing Eve avait quant à elle créé la surprise en 2019 en remportant le Golden Globe de la meilleure actrice dans une série dramatique pour Sandra Oh et l’Emmy Awards 2019 de la meilleure actrice pour Jodie Comer.