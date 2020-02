Bruno Mars va produire et jouer dans un film musical pour Disney

Le rappeur Bruno Mars a choisi Twitter pour dévoiler sa collaboration avec les studios de Mickey à travers un vidéo de lui au piano. Deadline a, part la suite, confirmé que le chanteur de Finesse composera et interprétera les titres utilisés pour ce projet.

Bruno Mars débarque dans le monde magique de Disney. L’interprète de 24k Magic et l’entreprise de Mickey se sont enfin mis d’accord sur une collaboration après des mois de discussions.

Le rappeur américain développera un film qui devrait mêler musique et cinéma avec les studios Disney. Si le titre officiel et l’intrigue n’ont pas encore été dévoilés, Bruno Mars devrait signer et interpréter des chansons originales créées spécialement pour ce projet, précise Deadline.

Bruno Mars a partagé sur son compte Twitter une vidéo le montrant en train de jouer la chanson tirée du classique Pinocchio au piano, annonçant ainsi sa collaboration avec Disney.

Le chanteur primé devrait également tenir un rôle dans ce projet et interviendra dans sa production. Pour le moment, aucune date n’a été avancée par Disney.

S’il est un artiste incontournable de la scène musicale internationale, Bruno Mars reste encore novice dans le monde du cinéma. Le chanteur a prêté sa voix au personnage de Roberto dans le film d’animation Rio 2 en 2014, des studios 20th Century Fox détenus par The Walt Disney Company. Da dernière apparition sur grand écran remonte à 1992 dans la comédie romantique Lune de miel à Las Vegas dans laquelle Nicolas Cage et Sarah Jessica Parker y tenaient les rôles principaux.

Dernièrement, Disney a annoncé un autre projet musical avec l’adaptation de la comédie musicale Hamilton pour le grand écran portée par Lin-Manuel Miranda (Le Retour de Mary Poppins). Ce dernier y interviendra aussi bien comme producteur, compositeur, auteur et acteur principal.

“If your heart is in your dream

No request is too extreme

When you wish upon a Star”🎶 #MarsMeetsTheMouse #ImGoingToDisneyland #YESSS!!😜 pic.twitter.com/L4nLzinmKa

