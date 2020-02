Le premier one-man-show de Marc Messier en préparation

Avec plus de 50 ans de carrière au cinéma, à la télévision et au théâtre, Marc Messier se lance désormais dans l’humour. Son premier spectacle sera présenté au printemps 2021 dans tout le Québec.

C’est une nouvelle aventure qui attend le comédien vedette québécois. Après avoir notamment tenu le rôle de Bob dans Les Boys et celui de Réjean Pinard dans La Petite Vie, Marc Messier ira à la rencontre de son public en endossant celui d’humoriste cette fois.

«Marc Messier est sans aucun doute l’une des figures les plus marquantes du milieu culturel québécois. Tant sur scène qu’à l’écran, ses rôles ont marqué l’imaginaire des québécois et encore aujourd’hui, il continue de nous épater. Comédien et raconteur hors-pair, c’est maintenant à son tour de monter seul sur scène pour nous présenter son premier one-man-show. C’est tout un honneur et un privilège pour mon équipe et moi de partager cette grande aventure avec lui. Bravo Marc, bienvenue et merci de ta confiance!» s’est félicité dans un communiqué François Rozon, président du groupe Encore qui produira son spectacle.

Pour son premier one-man-show, Marc Messier pourra compter sur des collaborateurs qu’il connait bien. Louis Saia (Les Boys) et Mani Soleymanlou l’épauleront en effet à la rédaction du spectacle. C’est ce dernier qui en assurera d’ailleurs la mise en scène.