7e ciel: Cette semaine, Métro craque pour «The Assistant», «Memoria»…

La rédaction de Métro vous présente les coups de cœur culturels de la rédaction de la semaine…et l’évènement qui la désole.

1- The Assistant

Changer le papier de la photocopieuse. Prendre les appels. Confirmer des rendez-vous. Commander les lunchs. Apporter de l’eau aux réunions. A priori, Jane (extraordinaire Julia Garner) est une jeune employée bien ordinaire qui accomplit des tâches bien ordinaires dans un bureau tout aussi ordinaire. Sauf que rien n’est ordinaire dans ce puissant long métrage de Kitty Green. Vous voyez, c’est que Jane est l’assistante junior d’un influent producteur de cinéma… Avec subtilité, nuance, justesse et une remarquable attention aux détails, la cinéaste dépeint les mécanismes insidieux qui créent un environnement de travail toxique. Ainsi, dans la banalité des tâches du quotidien, une véritable tension dramatique s’installe. En cette ère post #MoiAussi, voilà une œuvre édifiante et incontournable. Marie-Lise Rousseau

2- Pour sortir au jour

À peine est-on installé que le Français Olivier Dubois – parmi les 25 meilleurs danseurs du monde, selon Dance Europe en 2011 – nous convie dans son intimité, à coups de «Qui veut un petit canon?». C’est effectivement une bouteille de bulles à la main que le danseur-chorégraphe se donne corps et âme à son spectacle participatif, véritable déclaration d’amour à la danse, sous la forme d’une rétrospective aléatoire de sa prestigieuse carrière. Absolument tout est à la fois léger et solennel, avec une dernière partie tout simplement délicieuse. Jusqu’à demain à L’Agora de la danse. Amélie Revert

3- McMillions

Si vous avez envie de visionner une enquête de style True Crime sans risquer de faire des cauchemars en raison des crimes sordides décrits à l’écran, HBO a quelque chose pour vous. McMillions nous montre les dessous d’une grande enquête du FBI sur une tricherie organisée autour d’une populaire promotion de la chaîne McDonald’s durant une dizaine d’années. Le jeu Monopoly de McDo en devient la trame de fond, et la réalisation nous captive d’un bout à l’autre, même sans meurtre et détails sordides. Stéphane Morneau

4- Greta et les Géants

Comment expliquer les changements climatiques aux enfants? Sous forme de fable mettant en vedette une jeune héroïne nommée Greta! Librement inspiré du combat écologiste de la militante suédoise, ce joli livre jeunesse résume de façon simple la crise environnementale. Si tout se finit bien dans la forêt de la jeune protagoniste au manteau jaune, les autrices Zoë Tucker et Zoe Persico prennent soin de rappeler qu’il en va autrement dans la vraie vie. Une belle leçon sur l’espoir, le courage et la détermination.

Aux Éditions MultiMondes. Marie-Lise Rousseau

5- La bande-annonce de The French Dispatch

Chaque film du formidable Wes Anderson est un événement. L’inimitable artiste a le don de raconter des histoires singulières avec une esthétique flamboyante et des distributions cinq étoiles. Si on se fie à la bande-annonce sortie cette semaine, son nouveau film, The French Dispatch – qui raconte la création d’un magazine dans la France des années 1950 –, devrait être à la hauteur de sa réputation. De quoi nous donner très, très hâte à sa sortie, le 24 juillet. Marie-Lise Rousseau

6- Memoria

Quelle belle idée de republier, 20 ans après sa sortie, l’intégrale du diptyque Le naufragé de Memoria, de Claude Paiement et Jean-Paul Eid. Bien qu’il soit campé dans un univers résolument rétro, le récit des deux créateurs québécois était si visionnaire qu’il aurait pu servir d’inspiration aux créateurs de La matrice ou de la populaire série The West World. En effet, ce classique méconnu nous plonge dans un univers parallèle où se croise réel et virtuel dans un vaste jeu pour humains en manque de sensations fortes. Des enjeux plus que jamais d’actualité, servis par un dessin léché, une intrigue haletante et un brin d’humour. Aux éditions La Pastèque. Benoit Valois-Nadeau

7- La plateforme TV5 Unis

Vous vous êtes déplogué du câble et vous êtes à la recherche de bon contenu francophone? La plateforme TV5 Unis en déborde: films, documentaires, séries de fiction et magazines provenant du Canada comme de l’Europe. De gros canons comme Apocalypse: la guerre des mondes (notre photo) ou des succès nostalgiques comme La galère. Le tout gratuitement et avec une publicité qui se fait beaucoup plus discrète que sur Tou.tv. (La plateforme radio-canadienne partage d’ailleurs plusieurs émissions de TV5 Unis, mais dans sa section payante…) Benoit Valois-Nadeau

Et on se désole pour…

La guéguerre Bell-Québecor, round 2

En avril dernier, on se désolait ici même des proportions ridicules que prenait la concurrence entre Bell et Québecor au sujet de leurs chaînes sportives. Cette semaine, les deux géants des télécommunications se sont de nouveau affrontés au sujet du possible achat de la chaîne généraliste V par Bell Média. Devant le CRTC, les deux conglomérats ont, en somme, dénoncé le monopole médiatique de leur concurrent. Ironie, vous dites? Marie-Lise Rousseau