Critiques musique

Amour (in)fini

Gab Bouchard

Triste pareil

•••½

Dans son premier album, le musicien originaire du Lac-Saint-Jean – et fils du célèbre batteur de Gros Mené Pierre Bouchard – Gab Bouchard chante l’échec d’un amour et toute la peine que celui-ci provoque. Des mélodies rock d’une simplicité efficace et de très beaux textes laissent entrevoir un bel avenir musical à l’artiste. «On a peur de se dire adieu, on préfère se dire à demain, ça fait moins mal» – dans La vie c’t’une peine d’amour, il est difficile de ne pas s’y reconnaître. C’est aussi le cas pour le titre Triste pareil, en fait. Et tout le reste. Amélie Revert

Objet précieux

Luis Clavis

Homme objet

•••

Luis Clavis, membre émérite du binôme Valaire-Qualité Motel, propose un premier effort solo intrigant. Dans un style assez loin du son de ses deux groupes, il chante la superficialité de notre époque. Les influenceurs, les REER, le Dix30, tout y passe, toujours avec humour et ironie. Musicalement, on baigne dans une pop déconstruite nourrie de vieux R&B et de synthétiseurs rétros. Si on reconnaît à Luis Clavis des qualités de mélodiste et de parolier, malheureusement l’ensemble peut devenir lassant en raison de son côté très sucré, surtout après 15 chansons. Benoit Valois-Nadeau

Pente descendante

Elephant Stone

Hollow

••½

Le sixième album d’Elephant Stone, Hollow, a quelque chose d’un long conte atmosphérique. Le groupe canadien a établi une liste de 12 courtes chansons qui s’enchaînent presque sans pause, abordant plusieurs enjeux environnementaux, un peu comme l’avait fait King Gizzard & The Lizard Wizard avec le puissant Infest the Rats’ Nest. Elephant Stone offre une anthologie du rock des vieux jours – écho des Rolling Stones, des Beatles, même de Metallica. Un melting pot de sitar et de passages psychédéliques qui manque toutefois de souffle à partir de la moitié de la collection. François Carabin