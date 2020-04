De nouveaux noms pour Stronger Together, Tous Ensemble

Amy Poehler, Avril Lavigne, Justin Bieber, Mike Myers, Ryan Renolds, TIKA, et la distribution de la série Schitt’s Creek, dont Catherine O’Hara, Dan Levy, Eugene Levy et Annie Murphie, participeront au rassemblement virtuel pancanadien Stronger Together, Tous ensemble ce dimanche.

Les Québécois Charlotte Cardin, Georges St-Pierre, Sam Roberts ainsi que le Cirque du Soleil s’ajoutent également à la longue liste de participants à cet événement qui vise à soutenir les travailleurs de première ligne qui combattent la COVID-19.

Plus tôt cette semaine, une première partie de la programmation avait été dévoilée. Parmi la vingtaine d’artistes, on en dénombrait seulement deux en provenance du Québec, soit Marie-Mai et Céline Dion.

Dans la même lignée que l’événement international One World: Together At Home, Stronger Together, Tous Ensemble diffusera des performances musicales ainsi que plusieurs témoignages de personnalités culturelles, sportives et activistes.

Bryan Adams, Buffy Sainte-Marie, Chris Hadfield, David Suzuki, Will Arnett, Shania Twain et Margaret Atwood seront aussi de la partie.

L’événement de 90 minutes sera diffusé ce dimanche à 18h30 sur plusieurs chaînes télévisées dont ICI ARTV, SériesPlus, Vrak, V et Unis TV, ainsi que sur diverses plateformes, notamment ICI Tou.tv et Crave.