Prix Polaris: Louis-Jean Cormier, Marie-Pierre Arthur et The Weeknd sur la longue liste

Anachnid, Marie-Pierre Arthur, Chocolat, Louis-Jean Cormier et Kaytranada font partie des artistes québécois dont le plus récent album a été sélectionné dans la longue liste du prix Polaris.

En tout, 15 des 40 musiciens en nomination pour le prestigieux prix du meilleur album canadien de l’année sont du Québec.

Parmi ces albums, on trouve Dreamweaver (Anachnid), God Has Nothing To Do With This Leave Him Out Of It (Backxwash), Jazz engagé (Chocolat), Junior (Corridor), Volume 1 (Flore laurentienne), Bubba (Kaytranada), New Ways (Leif Vollebekk), Quand la nuit tombe (Louis-Jean Cormier), Des feux pour voir (Marie-Pierre Arthur), Greatest Hits Vol. 1 (P’tit Belliveau) et Glu (Zen Bamboo).

Les populaires chanteurs The Weeknd (After Hours) et Jessie Reyez (Before Love Came To Kill Us) font également partie de la longue liste, tout comme Andy Shauf (The Neon Skyline), Caribou (Suddenly), Lido Pimienta (Miss Colombia) et Owen Pallett (Island).

La longue liste est la première étape de sélection du prix Polaris. Un jury de 200 membres retiendra ensuite 10 de ces 40 albums pour former la courte liste. Celle-ci sera dévoilée le 15 juillet.

Le nom du grand gagnant, qui méritera une bourse de 50 000 $, sera révélé lors d’une remise de prix en septembre.