Sarah-Jeanne Labrosse en tête des nominations du Gala Artis

L’organisation du Gala Artis n’a pas dit son dernier mot. Plus de trois mois après avoir annulé sa remise de prix prévue le 10 mai dernier, elle a dévoilé ce jeudi les noms des artistes en nomination pour la saison 2019-2020.

Sans surprise, on retrouve en tête de liste des habitués de cette cérémonie qui récompense les personnalités télévisuelles de tout horizon. Parmi elles, Sarah-Jeanne Labrosse qui récolte quatre nominations, et Gildor Roy, qui suit de près avec trois citations.

Rappelons que l’an dernier, les deux comédiens avaient triomphé en remportant chacun trois trophées Artis, dont les prestigieux prix de Personnalité de l’année.

Ils pourraient à nouveau être coiffés de ce titre cette année, en plus de remporter des prix d’interprétation et d’animation. Sarah-Jeanne Labrosse est nommée à titre d’animatrice pour l’émission de danse Révolution, et à titre d’actrice pour ses rôles dans Les Pays d’en haut et Le Chalet. Gildor Roy est quant à lui en nomination pour son jeu dans Lâcher prise et dans District 31.

Le succès de cette dernière série n’est par ailleurs plus à démontrer : elle est citée à cinq reprises parmi les aspirants lauréats. La comédie Léo est pour sa part nommée trois fois.

Le comédien Michel Charrette est lui aussi nommé à trois reprises, deux fois à titre d’acteur pour District 31 et Les Pays d’en haut et une autre comme Personnalité masculine de l’année.

Parmi les autres favoris du public québécois, élus à la suite d’un sondage effectué par la firme Léger auprès des téléspectateurs francophones, France Beaudoin, Véronique Cloutier, Maripier Morin, Charles Lafortune, Claude Legault, Mélissa Désormeaux-Poulin, Julie Le Breton et Vincent-Guillaume Otis récoltent deux nominations chacun.

En tout, 65 personnalités télévisuelles sont citées, dont plusieurs animateurs de bulletins de nouvelles et d’émissions d’affaires publiques.

On ne sait pas encore quand et sous quelle forme aura lieu la remise des prix, ni si Maripier Morin et Jean-Philippe Dion en assureront l’animation comme prévu initialement. L’organisation précise que le gala se tiendra «dans formule intime et différente» qui respecte les directives de la Santé publique. Une annonce sera faite ultérieurement à cet égard.