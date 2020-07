«The Old Guard» bat des records sur Netflix

À peine sorti, le film d’action The Old Guard avec Charlize Theron a battu des records de visionnage sur Netflix. À ce rythme, le blockbuster réalisé par Gina Prince-Bythewood pourrait atteindre les 72 millions de vues dès son premier mois sur la plateforme, d’après le géant américain.

Disponible depuis le 10 juillet dernier, The Old Guard, avec Charlize Theron, compterait déjà parmi les plus gros succès historiques de Netflix, à en croire la plateforme. D’après les informations dévoilées par le géant américain, via le compte Twitter de Netflix Film, le film pourrait atteindre les 72 millions de visionnages à l’issue de ses quatre premières semaines de diffusion.

Le leader du streaming a également profité de cette publication pour annoncer Gina Prince-Bythewood comme la première femme réalisatrice noire de ce top 10.

Outre Charlize Theron, KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Harry Melling, Van Veronica Ngo et Chiwetel Ejiofor font partie du casting de The Old Guard, réalisé par Gina Prince-Bythewood. Le film, adapté des comics du même nom écrits par Greg Rucka et Leandro Fernández, suit une équipe de mercenaires immortels au cours d’une mission périlleuse.

Dernièrement, c’est Chris Hemsworth (Thor) qui avait remporté les faveurs du public de Netflix avec le blockbuster Extraction. Sorti en avril dernier, le film d’action s’était hissé à la première place des films originaux les plus regardés sur la plateforme avec 99 millions de vues dès son premier mois, battant ainsi Birdbox avec Sandra Bullock et ses 89 millions de vues. Des chiffres à prendre avec précautions, Netflix considérant qu’un film est regardé par un abonné au bout de deux minutes de visionnage.

Top 10 des films originaux les plus regardés sur Netflix:

1. Tyler Rake – 99 millions

2. Bird Box – 89 million

3. Spenser Confidential – 85 millions

4. 6 Underground – 83 millions

5. Murder Mystery – 73 millions

6. The Irishman – 64 millions

7. Triple Frontier – 63 millions

8. The Wrong Missy – 59 millions

9. The Platform – 56 millions

10. The Perfect Date – 48 millions