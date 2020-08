L’acteur Michel Dumont est décédé à 79 ans

Le comédien et homme de théâtre Michel Dumont est décédé jeudi à l’âge de 79 ans.

Le théâtre Jean Duceppe, dont il a tenu les rênes pendant plus d’un quart de siècle, de 1991 à 2018, en a fait l’annonce.

«Le départ de Michel nous bouleverse et nous laisse de bien grands souliers à chausser. Tout au long de sa carrière, il a porté à bout de bras le flambeau d’un théâtre populaire et accessible, en se battant pour que notre langue et notre culture prennent la place qui leur revenait sur nos scènes. Pour toute l’équipe de Duceppe, il aura été un ami, un modèle, un conseiller et un mentor exceptionnel. Il nous manquera énormément. Nous poursuivrons sa mission avec fierté et reconnaissance», ont écrit David Laurin et Jean-Simon Traversy, codirecteurs artistiques de Duceppe, et Amélie Duceppe, directrice générale de Duceppe, dans une déclaration envoyé aux médias.

À la barre de l’institution théâtrale à titre de directeur artistique, Michel Dumont s’est fait un devoir de mettre en valeur les créations québécoises, allant même jusqu’à présenter deux saisons entièrement composées d’oeuvres d’ici (1997/1998 et 2009/2010).

« Je le considère comme le digne successeur de mon père. » — Gilles Duceppe, fils de Jean Duceppe et président de la Fondation Jean Duceppe, à propos de Michel Dumont

Au total, il a présenté 44 créations québécois en 27 saisons, faisant une grande place à des auteurs comme Michel Tremblay, Marie Laberge, Michel Marc Bouchard et Marcel Dubé.

Sur les planches, il a lui-même joué dans une soixantaine de productions, dont 34 lorsqu’il était également directeur artistique.

Né en 1941 à Jonquière, Michel Dumont a également connu du succès à la télévision, dans des séries Marilyn, Urgence, Omertà ou Yamaska.

Il a remporté deux prix Gémeaux, en plus d’être fait Officier de l’Ordre national du Québec en 2013.