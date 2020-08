Cette semaine, on vous conseille la comédie dramatique Mon cirque à moi, Assiégés et Une histoire vraie.

(1): Chef d’oeuvre, (2): Remarquable, (3): Très bon, (4): Bon, (5): Moyen, (6): Médiocre, (7): Minable.

Assiégés

V.f de The Outpost

(3) Drame de guerre

Réalisé par Rod Lurie

Mettant en vedette Scott Eastwood, Orlando Bloom, Caleb Landry Jones.

C’est quoi ? En Afghanistan, le 3 octobre 2009, 53 soldats américains, sur le point de quitter leur camp trop exposé, affrontent pendant 12 heures près de 400 talibans.

C’est comment ? Cette histoire vraie, reconstituée avec précision et sensibilité par un ex-militaire, est filmée d’une manière violemment immersive. La dernière heure se révèle d’une rare intensité. Dans le rôle d’un des soldats s’étant le plus illustré sur la ligne de feu, Scott Eastwood fait montre d’un charisme qui n’est pas sans rappeler celui de son célèbre père Clint.

En vidéo sur demande

Bob l’Éponge, le film – éponge en fuite

V.f de The SpongeBob Movie – Sponge on the Run

(4) Film d’animation

Réalisé par Tim Hill.

C’est quoi ? Bob l’éponge part à la rescousse de son escargot domestique Bill, enlevé par le machiavélique et envieux Plankton, à la demande expresse du vaniteux roi Poséidon, qui se sert des sécrétions produites par le petit animal pour ses soins faciaux.

C’est comment ? Dédié à Stephen Hillenburg, créateur de la série télévisée « Spongebob Squarepants », décédé en 2018, ce quatrième épisode est certes amusant et toujours aussi débridé, mais apparaît familier sur le plan de l’intrigue et trop insistant dans son ode à l’amitié. La réalisation est néanmoins vive, colorée, alors que le passage à l’animation numérique s’avère réussi.

En salles

Une histoire vraie

V.f de The Straight Story

(2) Drame

Réalisé par David Lynch

Mettant en vedette Richard Farnsworth, Sissy Spacek, Wiley Harker.

C’est quoi ? Un homme de 73 ans entreprend un long voyage de six semaines au volant d’une tondeuse à gazon, afin d’aller voir au Wisconsin son frère malade et mettre fin à une brouille vieille de dix ans.

C’est comment ? Délaissant ses habituels univers tordus ou fantastiques (Blue Velvet, Mulholland Dr.), sans toutefois se départir de son regard si particulier sur l’Amérique profonde, David Lynch signe un road movie au ralenti d’un humanisme profond, tiré d’un fait vécu. Richard Farnsworth livre une performance inoubliable, d’une prenante sobriété.

Samedi 21h sur Télé-Québec

Lumière ! – L’AVENTURE COMMENCE

(3)Film de montage

Réalisé par Thierry Frémaux.

C’est quoi ? Montage commenté des versions restaurées de 114 des 1 422 films de 50 secondes réalisés aux quatre coins du monde par les frères Lumière et leurs équipes, entre 1895 et 1905.

C’est comment ? Ce film de montage de Thierry Frémaux, délégué général du Festival de Cannes, rassemble des oeuvres rarissimes, qui ont jeté les bases de la grammaire du septième art. Accompagné d’un commentaire éclairant mais parfois envahissant, l’ensemble se voit comme une oeuvre incontournable sur les origines du cinéma et son rôle comme témoin du monde.

En salles

Mon cirque à moi

(4)Comédie dramatique

Réalisée par Miryam Bouchard

Mettant en vedette Jasmine Lemée, Patrick Huard, Sophie Lorain.

C’est quoi ? À l’adolescence, la fille d’un clown itinérant, veuf et sans argent, provoque une crise en manifestant son intention de fréquenter une école privée, sous les encouragements de sa nouvelle professeure de mathématiques, qui a décelé son potentiel.

C’est comment ? S’inspirant de son enfance auprès de son père, le regretté Reynald Bouchard, la réalisatrice a troussé un récit d’apprentissage touchant, qui sort parfois des sentiers battus. La mise en scène est sensible, par moments inspirée, et Patrick Huard est crédible en amuseur public. Déplorons toutefois un déficit de subtilité dans le traitement de divers thèmes sociaux.

En salles

L’ Oiseau bariolé

(2)Drame de guerre

Réalisé par Vaclav Marhoul

Mettant en vedette Petr Kotlar, Nina Sunevic, Udo Kier.

C’est quoi ? Dans un pays d’Europe centrale déchiré par la guerre, un garçon juif erre de village en village, après le décès de sa tante qui en avait la charge. Au cours de son périple, l’innocent gamin est soit victime, soit témoin de la cruauté du monde adulte.

C’est comment ? À partir du roman de Jerzy Kosinski, Vaclav Marhoul signe une puissante et dérangeante fable sur la bestialité humaine. Bien que souvent d’une horreur insoutenable, cet exercice de style épuré séduit, par ses superbes compositions visuelles en noir et blanc et sa distribution de premier ordre, de laquelle se démarque le non-professionnel Petr Kotlar.

En salles